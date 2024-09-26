Гастровідкриття біля моря та циркове Гала-шоу: топ-5 культурних подій Одеси на 27-29 вересня

Цікаве шоу приготував одеський цирк, якщо ви поцінувач акробатів та еквілібристів – знайдіть нагоду сходити на шоу. Ще один приємний вечір можна буде провести в компанії коміка та психотерпавтки. Цей нестандартний дует займеться з вами сміхотерапією та налаштує на наступний робочий тиждень.

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28 вересня. Ресторан Terrace. Sea View.

Готові смакувати? Одеський ресторан на березі моря запрошує вас на гастролі зіркового шеф кухаря Сергія Хегая, який лише один день буде готувати для вас вишукані страви азіатської кухні.

Ви зможете скуштувати Сашимі з тунця з маринованими томатами та дресінгом з кімчі, Чорну тріска місо, Пиріг з качкою конфі , Салат романо з соусом з анчоусів та зеленого горошка, Панна котту кокос – манго та ще багато смаколиків. Чим не справжня пригода?

28 вересня, 19:00. Концерт гурту “Скай”. Одеська філармонія

Концерт гурту “Скай”. Нові мелодії, Легендарні Хіти та Безкрайні Враження!

Шалена енергетика та розбурхана пристрасть, пісні які торкають найпотаємніші струни наших душ, чуттєві мелодії і проникливі тексти. Неповторна харизма соліста СКАЙ Олега Собчука.



29 вересня, 16:00. Гала – шоу 2024 Одеський цирк

Одеський цирк запрошує на Гала- шоу! Одеський державний цирк, творча спілка “Асоціація естрадних діячів України” та ART FEST “STAR CHILDREN” представляють надзвичайно важливу події цієї осені – “Гала-концерт 2024”.

Ви побачите акробатів, жонглерів, повітряних гімнастів та інших молодих артистів, які є майбутнім українського цирку. Також виступатиме клоун АП.



29 вересня, 18:00. Shumei. Філармонія

Олег Шумей став відомим завдяки треку «Тривога», який випустив на четвертий день війни. Ця пісня стала для українців інтерпретацією власної історії. Чому? Бо в ній описується життя кожного з нас з 24 лютого – «Повітряна тривога…», «Кулі нам летять в очі, та ми разом стоїмо…».

Тому зовсім не дивно, чому цей сингл припав до душі. Згодом Олег Шумей презентував треки «Пробач», «Біля тополі» та багато інших творів. Вони швидко стали улюбленими хітами, які співають сьогодні й на фронті, й на патріотичних заходах. Тож у неділю будемо співати разом!

29 вересня 19:00. Хеві ментал. Театр ляльок

Позитивно завершити тиждень і налаштуватися на новий можна на новому сезоні гумористичного шоу “Хеві ментал”. Кожне шоу – нова тема. Тема цього заходу – «Хочу всім подобатись» або «Піплплізінг».

Психотерапевтка Тетяна Іорж та комік Олег Осадчий пропонують поговорити та обговорити багато питань, які турбують багатьох:

Чому ми хочемо подобатись навіть незнайомим людям?

Як бажання всім подобатись впливає на нашу особистість?

Як позбутись прагнення бути ідеальними для всіх?

