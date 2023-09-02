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Гривні старого зразка вилучають з обігу: в одеситів є час їх обміняти

Гривні старого зразка вилучають з обігу: в одеситів є час їх обміняти

До 30 вересня варто обміняти дрібні монети та гривневі банкноти старих зразків до 2003 року випуску. Оскільки вони вилучаються з готівкового обігу.

Про це повідомили в Нацбанку.

В повідомленні йдеться, що з 1 жовтня розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску обмінюватися не будуть. 

Одесити можуть звернутися для обміну монет і гривень за адресою вул. Рішельєвська, 8. 

Також обмін можна здійснити в наступних банках:

  • АТ «Ощадбанк», 
  • АТ КБ «ПриватБанк», 
  • АТ «Райффайзен Банк», 
  • АТ «ПУМБ». 

В яких саме відділеннях та філіях вказаних банків здійснюється обмін, можна дізнатися на сайтах цих банків.

Обміняти такі монети та банкноти на інші монети й банкноти всіх номіналів громадяни зможуть без стягнення плати за проведення такого обміну, – 

повідомили у Нацбанку.

Також в НБУ нагадали, що з 1 жовтня 2019 року монети 1, 2 та 5 копійок перестали бути платіжним засобом та вилучаються з обігу. З 1 жовтня 2020 року з обігу вилучаються монети номіналом 25 копійок та завершується процес вилучення банкнот номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.

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