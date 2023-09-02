Гривны старого образца изымают из обращения: у одесситов есть время их обменять

До 30 сентября следует обменять мелкие монеты и гривневые банкноты старых образцов до 2003 года выпуска. Поскольку они изымаются из наличного обращения.
Об этом сообщили в Нацбанке.
В сообщении говорится, что с 1 октября разменные монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и банкноты номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех лет выпуска обмениваться не будут.
Одесситы могут обратиться за обмен монет и гривен по адресу ул. Ришельевская, 8.
Также обмен можно совершить в следующих банках:
- АО «Ощадбанк»,
- АО КБ «ПриватБанк»,
- АО «Райффайзен Банк»,
- АО «ПУМБ».
В каких отделениях и филиалах указанных банков осуществляется обмен, можно узнать на сайтах этих банков.
Обменять такие монеты и банкноты на другие монеты и банкноты всех номиналов граждане смогут без взимания платы за проведение такого обмена, —
сообщили в Нацбанке.
Также в НБУ напомнили, что с 1 октября 2019 года монеты 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством и изымаются из обращения. С 1 октября 2020 из оборота изымаются монеты номиналом 25 копеек и завершается процесс изъятия банкнот номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех лет выпуска.
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