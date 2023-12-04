Green Grey їде до Одеси із розривною програмою: старі хіти тепер звучать по-новому

Green Grey їде в тур Україною з новою програмою “Як ти, друже?”. Концерти відбудуться у Львові, Одесі, Дніпрі, Кривому Розі та Харкові. Це стане першим туром гурту під час повномасштабної війни.

Тур пройде на підтримку бійця СЗГ Станіслава Зорія, який втратив ногу обороняючи місто Бахмут і єдиним, що вижив зі своєї групи. Стасу 22 роки, він Чемпіон світу з кікбоксингу. Військовий був одним із тих, хто звільняв Ізюм і мужньо захищав Україну від ворога. Головна мета – зібрати 30 000 $ на біонічний протез ноги Станіславу.

24 лютого – переломний момент для музикантів

Як і для всіх українців, для Green Grey день 24 лютого 2022 став переломним моментом і точкою неповернення. Багато речей були переосмислені і переоцінені. Дмитро Murik Муравицький взяв участь у багатьох волонтерських та музичних благодійних проєктах. Андрій Diezel Яценко спочатку пішов в ТРО, пізніше підписав контракт із батальйоном “Мрія” ЗСУ, а крім того – проводив благодійні аукціони та благодійні джем-сейшени на підтримку ЗСУ.

24 лютого змінилося все у всіх. Ми багато чого переглянули зі своїх стійких позицій. За цей час у нас сформувалось безкомпромісне розуміння того, що співати російською зараз – це просто недоречно. Хочу прояснити. Це не пов’язано з утисками. Ми – лібертаріанці, ми живемо у вільній країні і кайфуємо від цього. Але під час війни з росією я не розумію, як можна стояти на сцені і співати російською – ні під час концертів в Україні, ні під час гастролей наших артистів за кордоном, – пояснив свою позицію Дизель.

Мурік доповнює:

На початку війни ми з командою взагалі ставили під сумнів, що будемо давати концерти і зможемо співати у найближчому майбутньому, не знали, що далі буде з гуртом. Але потім я вирішив спробувати адаптувати українською одну нашу пісню. Вийшло непогано. Потім – другу, третю. Важливо: я не займаюсь перекладами. Я – не перекладач, я – автор. Деякі вважають, що я навіть поет. Можливо тому, несподівано для нас самих, Green Grey зазвучав абсолютно по-новому. І для нас це дуже важливо. Саме так ми висловлюємо свою позицію. Це – наш маніфест.

Ще для нас дуже важливе питання ідентифікації себе як українських музикантів. Раніше я не вважав це проблемою. Але це було помилкою. І зараз цей крок – виконання наших пісень – і старих, і нових українською – це спосіб для нас показати на якій ми стороні, чітко і незворотно, – підкреслив Дизель.

Green Gray українською – це розрив, вважає Мурік:

Будуть і старі бойовики та прем’єри нових пісень. Нещодавно ми записали нову пісню – Друг – дуже для нас важливу. Фани на концертах першими почують її наживо. Ми їдемо в цей тур, щоб нарешті побачитися та підтримати своїх! А ще – допомогти нашим військовим.

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