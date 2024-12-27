Графики отключения света в Одессе на 28 декабря

Стабилизационные отключения электричества, введенные по всей стране после массированной ракетно-дроновой атаки россиян 25 декабря, когда снова пострадали энергообъекты, будут продолжаться и завтра, 28 декабря 2024 года. Какими будут графики, узнавала «Одесская жизнь».
По информации компании «Укрэнерго», 28 декабря почасовые графики будут такие:
- Очередь 2.2 — одно отключение на два часа,
- Все остальные — свет будет весь день.
В то же время в компании напоминают: время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.
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