Головні болі та магнітні бурі: перевірте рівень небезпеки на сьогодні

Про це повідомляє ресурс Meteoagent, що відстежує сонячну активність.

Магнітне поле Землі у вівторок, 31 грудня, сила впливу магнітної бурі відповідатиме К-індексу 7 (червоний рівень).

А фахівці Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США повідомляють, що потужність магнітної бурі сьогодні досягне К-індексу 6 (червоний рівень).

Магнітні бурі – це енергетичні викиди, які утворюються внаслідок різноманітних вибухів і сплесків на Сонці і зі свого боку спричиняють підвищення геомагнітної активності на Землі.

Бурі різняться за своєю інтенсивністю, що залежить від спалахів на Сонці. Невеликі магнітні коливання майже не відчутні й класифікуються за значенням К-індексу 2 або 3. Бурі з К-індексом 4 – уже відчуваються.

Поради для метеочутливих, які допоможуть максимально полегшити ваш стан: