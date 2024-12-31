Головні болі та магнітні бурі: перевірте рівень небезпеки на сьогодні

В останній день 2024 року, 31 грудня, Землю атакує 7-бальна магнітна буря, що за класифікацією вважається дуже сильним збуренням магнітного поля нашої планети. Особливо уважними до свого здоров’я в цей день слід бути людям із гіпертонією та хворобами серця і судин.
Про це повідомляє ресурс Meteoagent, що відстежує сонячну активність.
Магнітне поле Землі у вівторок, 31 грудня, сила впливу магнітної бурі відповідатиме К-індексу 7 (червоний рівень).
А фахівці Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США повідомляють, що потужність магнітної бурі сьогодні досягне К-індексу 6 (червоний рівень).
Магнітні бурі – це енергетичні викиди, які утворюються внаслідок різноманітних вибухів і сплесків на Сонці і зі свого боку спричиняють підвищення геомагнітної активності на Землі.
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Бурі різняться за своєю інтенсивністю, що залежить від спалахів на Сонці. Невеликі магнітні коливання майже не відчутні й класифікуються за значенням К-індексу 2 або 3. Бурі з К-індексом 4 – уже відчуваються.
Поради для метеочутливих, які допоможуть максимально полегшити ваш стан:
- дотримуйтесь режиму дня та харчування;
- не вживайте гостре, солоне, жирне, алкоголь і знизьте кількість кави;
- гуляйте на свіжому повітрі;
- уникайте конфліктів і стресових ситуацій.