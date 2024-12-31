Головные боли и магнитные бури: проверьте уровень опасности на сегодня

Об этом сообщает ресурс Meteoagent, отслеживающий солнечную активность.

Магнитное поле Земли во вторник, 31 декабря, сила воздействия магнитной бури будет соответствовать К-индексу 7 (красный уровень).

А специалисты Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США сообщают, что мощность магнитной бури сегодня достигнет К-индекса 6 (красный уровень).

Магнитные бури – это энергетические выбросы, которые образуются в результате различных взрывов и всплесков на Солнце и в свою очередь вызывают повышение геомагнитной активности на Земле.

Бури различаются по своей интенсивности, зависящей от вспышек на Солнце. Небольшие магнитные колебания почти не ощутимы и классифицируются по значению К-индекса 2 или 3. Бури с К-индексом 4 – уже ощущаются.

Советы для метеочувствительных, которые помогут максимально облегчить ваше состояние: