Головные боли и магнитные бури: проверьте уровень опасности на сегодня

В последний день 2024 года, 31 декабря, Землю атакует 7-балльная магнитная буря, что по классификации считается очень сильным возмущением магнитного поля нашей планеты. Особенно внимательными к своему здоровью в этот день следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.
Об этом сообщает ресурс Meteoagent, отслеживающий солнечную активность.
Магнитное поле Земли во вторник, 31 декабря, сила воздействия магнитной бури будет соответствовать К-индексу 7 (красный уровень).
А специалисты Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США сообщают, что мощность магнитной бури сегодня достигнет К-индекса 6 (красный уровень).
Магнитные бури – это энергетические выбросы, которые образуются в результате различных взрывов и всплесков на Солнце и в свою очередь вызывают повышение геомагнитной активности на Земле.
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Бури различаются по своей интенсивности, зависящей от вспышек на Солнце. Небольшие магнитные колебания почти не ощутимы и классифицируются по значению К-индекса 2 или 3. Бури с К-индексом 4 – уже ощущаются.
Советы для метеочувствительных, которые помогут максимально облегчить ваше состояние:
- соблюдайте режим дня и питания;
- не употребляйте острое, соленое, жирное, алкоголь и снизьте количество кофе;
- гуляйте на свежем воздухе;
- избегайте конфликтов и стрессовых ситуаций.