Геомагнитные бури на 12 сентября: что прогнозируют ученые

Во вторник, 12 сентября, прогнозируется повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды. Об этом сообщили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. И хотя у ученых нет четких подтверждений, как именно магнитные бури влияют на человека, многие все же жалуются на плохое самочувствие из-за них.

Как уверяют нас специлисты по космической погоде, самая продолжительная магнитная буря сентября уже благополучно миновала, а остальные геомагнитные возмущения в этом месяце обещают быть не настолько сильными

Следующую магнитную бурю, предварительно, стоит ждать 26-28 сентября.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.