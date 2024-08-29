Новини Одеси та Одеської області

Увечері 29 серпня Одесу атакують балістикою – пролунав потужний вибух

Увечері 29 серпня Одесу атакують балістикою – пролунав потужний вибух

Сьогоднішній четвер, 29 серпня 2024 року, видався в Одесі спокійним – принаймні з ранку тривог не було. Але ввечері ворог, мабуть, вирішив надолужити втрачене.

Кілька хвилин тому одеситів попередили про загрозу застосування балістики з Криму і буквально через кілька хвилин пролунав вибух.

Водночас Телеграм-канали повідомляють про наявність ще однієї цілі на Одесу чи область. Крім того, помічено активність ворожої авіації в акваторії Чорного моря. Тож покидати укриття ще рано.

«Загроза балістики є актуальною до відбою», – попереджає «Миколаївський Ванек».

“Одеське життя” продовжує стежити за ситуацією. Подробиці від військових стануть відомими пізніше.

Попередньо є приліт. На місці видно дим.

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