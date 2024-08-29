Увечері 29 серпня Одесу атакують балістикою – пролунав потужний вибух

Сьогоднішній четвер, 29 серпня 2024 року, видався в Одесі спокійним – принаймні з ранку тривог не було. Але ввечері ворог, мабуть, вирішив надолужити втрачене.
Кілька хвилин тому одеситів попередили про загрозу застосування балістики з Криму і буквально через кілька хвилин пролунав вибух.
Водночас Телеграм-канали повідомляють про наявність ще однієї цілі на Одесу чи область. Крім того, помічено активність ворожої авіації в акваторії Чорного моря. Тож покидати укриття ще рано.
«Загроза балістики є актуальною до відбою», – попереджає «Миколаївський Ванек».
“Одеське життя” продовжує стежити за ситуацією. Подробиці від військових стануть відомими пізніше.
Попередньо є приліт. На місці видно дим.