Увечері 29 серпня Одесу атакують балістикою – пролунав потужний вибух

Кілька хвилин тому одеситів попередили про загрозу застосування балістики з Криму і буквально через кілька хвилин пролунав вибух.

Водночас Телеграм-канали повідомляють про наявність ще однієї цілі на Одесу чи область. Крім того, помічено активність ворожої авіації в акваторії Чорного моря. Тож покидати укриття ще рано.

«Загроза балістики є актуальною до відбою», – попереджає «Миколаївський Ванек».

“Одеське життя” продовжує стежити за ситуацією. Подробиці від військових стануть відомими пізніше.

Попередньо є приліт. На місці видно дим.