Дрон, на який збирало «Одеське Життя», вже боронить авдіївський напрямок (відео)

Дрон, який замовляли і отримали захісники є універсальним. Це і засіб розвидки, «небесне око», яке заздалегідь побачить і попередить про небезпеку. Він же і «кара небесна» для рашистів, бо може скидати невеликі боєприпаси, або коригувати вогонь артилерії.

Наша журналістка Віра Корольченко, чоловік якої і буде керувати дроном, розмістила на своїй сторінці в facebook такий допис:

«І трохи добрих новин Мавік, на який ми з вами збирали нещодавно, вже у хлопців. Всім велика дяка! Обіймаю. Бережіть себе!»

Віра додала відео із подякою від захисників всім причіпним прямо з лінії фронту. Дуже дякує своїм читачам, які долучилися до збору або допомагали інформаційно, репостами і «Одеське Життя».

Разом переможемо!