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Дрон, на який збирало «Одеське Життя», вже боронить авдіївський напрямок (відео)

Дрон, на який збирало «Одеське Життя», вже боронить авдіївський напрямок (відео)

Нещодавно «Одеське Життя» висвітлювало і приймало участь у зборі коштів на дрон для наших захисників. Читачі видання та інші українці не залишилися осторонь і потрібна сума була зібрана досить швидко. «Мавік» вже придбано і доставлено на лінію зіткнення.

Дрон, який замовляли і отримали захісники є універсальним. Це і засіб розвидки, «небесне око», яке заздалегідь побачить і попередить про небезпеку. Він же і «кара небесна» для рашистів, бо може скидати невеликі боєприпаси, або коригувати вогонь артилерії.

Наша журналістка Віра Корольченко, чоловік якої і буде керувати дроном, розмістила на своїй сторінці в facebook такий допис:

«І трохи добрих новин

Мавік, на який ми з вами збирали нещодавно, вже у хлопців.

Всім велика дяка!

Обіймаю. Бережіть себе!»

Віра додала відео із подякою від захисників всім причіпним прямо з лінії фронту. Дуже дякує своїм читачам, які долучилися до збору або допомагали інформаційно, репостами і  «Одеське Життя». 

Разом переможемо!

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Редакція ПРОФІЛЬ

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