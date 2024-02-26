Дрон, на який збирало «Одеське Життя», вже боронить авдіївський напрямок (відео)

Нещодавно «Одеське Життя» висвітлювало і приймало участь у зборі коштів на дрон для наших захисників. Читачі видання та інші українці не залишилися осторонь і потрібна сума була зібрана досить швидко. «Мавік» вже придбано і доставлено на лінію зіткнення.
Дрон, який замовляли і отримали захісники є універсальним. Це і засіб розвидки, «небесне око», яке заздалегідь побачить і попередить про небезпеку. Він же і «кара небесна» для рашистів, бо може скидати невеликі боєприпаси, або коригувати вогонь артилерії.
Наша журналістка Віра Корольченко, чоловік якої і буде керувати дроном, розмістила на своїй сторінці в facebook такий допис:
«І трохи добрих новин
Мавік, на який ми з вами збирали нещодавно, вже у хлопців.
Всім велика дяка!
Обіймаю. Бережіть себе!»
Віра додала відео із подякою від захисників всім причіпним прямо з лінії фронту. Дуже дякує своїм читачам, які долучилися до збору або допомагали інформаційно, репостами і «Одеське Життя».
Разом переможемо!