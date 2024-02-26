Новости Одессы и Одесской области

Дрон, на который собирала «Одесская Жизнь», уже защищает авдеевское направление (видео)

Дрон, на который собирала «Одесская Жизнь», уже защищает авдеевское направление (видео)

Недавно «Одесская Жизнь» освещала и принимала участие в сборе средств на дрон для наших защитников. Читатели издания и другие украинцы не остались в стороне и нужная сумма была собрана достаточно быстро. «Мавик» уже приобретен и доставлен на линию соприкосновения.

Дрон, который заказывали и получили защитники является универсальным. Это и средство разведки, «небесное око», которое заранее увидит и предупредит об опасности. Он же и «кара небесная» для рашистов, потому что может сбрасывать небольшие боеприпасы, или корректировать огонь артиллерии.

Наша журналистка Вера Корольченко, муж которой и будет управлять дроном, разместила на своей странице в facebook такое сообщение:

«І трохи добрих новин

Мавік, на який ми з вами збирали нещодавно, вже у хлопців.

Всім велика дяка!

Обіймаю. Бережіть себе!»

Вера добавила видео с благодарностью от защитников всем прицепным прямо с линии фронта. Большое спасибо своим читателям, которые присоединились к сбору или помогали информационно, репостами и «Одесская Жизнь». 

Вместе победим!

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

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