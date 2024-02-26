Дрон, на который собирала «Одесская Жизнь», уже защищает авдеевское направление (видео)

Недавно «Одесская Жизнь» освещала и принимала участие в сборе средств на дрон для наших защитников. Читатели издания и другие украинцы не остались в стороне и нужная сумма была собрана достаточно быстро. «Мавик» уже приобретен и доставлен на линию соприкосновения.
Дрон, который заказывали и получили защитники является универсальным. Это и средство разведки, «небесное око», которое заранее увидит и предупредит об опасности. Он же и «кара небесная» для рашистов, потому что может сбрасывать небольшие боеприпасы, или корректировать огонь артиллерии.
Наша журналистка Вера Корольченко, муж которой и будет управлять дроном, разместила на своей странице в facebook такое сообщение:
«І трохи добрих новин
Мавік, на який ми з вами збирали нещодавно, вже у хлопців.
Всім велика дяка!
Обіймаю. Бережіть себе!»
Вера добавила видео с благодарностью от защитников всем прицепным прямо с линии фронта. Большое спасибо своим читателям, которые присоединились к сбору или помогали информационно, репостами и «Одесская Жизнь».
Вместе победим!