Дороги на Одещині захищають від снігових заметів (фото)

Захист доріг забезпечують за допомогою снігоізолюючих, снігопередавальних та снігозатримувальних споруд постійного та тимчасового типу, повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури Одеської області.

«Снігоізолюючі споруди – спеціальні захисні галереї, що використовують для захисту гірських доріг, снігопередавальні паркани – застосовують у районах з інтенсивним снігопереносом та сильним вітром, який постійно віє під прямим кутом. Снігозахисні пристрої із полімерних сіток використовують при об’ємі снігоприносу до 75 м³/м», – уточнили у Службі.

Крім того, у відомстві нагадують, що за ситуацією на дорогах області цілодобово слідкує аналітично-моніторинговий центр Служби відновлення та розвитку інфраструктури та оперативно реагує на можливий форс-мажори.

Про стан проїзду автомобільними дорогами загального користування державного значення можна звертатися на цілодобову гарячу лінію: +38 067 400 60 80.