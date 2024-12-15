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Дороги на Одещині захищають від снігових заметів (фото)

Дороги на Одещині захищають від снігових заметів (фото)

На Одещині встановлюють систему захисту доріг від снігових заметів на відкритих ділянках автошляхів, що мають важливе економіко-логістичне значення.

Захист доріг забезпечують за допомогою снігоізолюючих, снігопередавальних та снігозатримувальних споруд постійного та тимчасового типу, повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури Одеської області.

«Снігоізолюючі споруди – спеціальні захисні галереї, що використовують для захисту гірських доріг, снігопередавальні паркани – застосовують у районах з інтенсивним снігопереносом та сильним вітром, який постійно віє під прямим кутом. Снігозахисні пристрої із полімерних сіток використовують при об’ємі снігоприносу до 75 м³/м», – уточнили у Службі.

На Одесчине защищают автодороги от снежных заносов

Крім того, у відомстві нагадують, що за ситуацією на дорогах області цілодобово слідкує аналітично-моніторинговий центр Служби відновлення та розвитку інфраструктури та оперативно реагує на можливий форс-мажори.

Про стан проїзду автомобільними дорогами загального користування державного значення можна звертатися на цілодобову гарячу лінію: +38 067 400 60 80.

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