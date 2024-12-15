Дороги Одесской области защищают от снежных заносов (фото)

Защиту дорог обеспечивают с помощью снегоизолирующих, снегопередающих и снегозадерживающих сооружений постоянного и временного типа, сообщает служба восстановления и развития инфраструктуры Одесской области.

«Снегоизолирующие сооружения – специальные защитные галереи, которые используют для защиты горных дорог, снегопередающие заборы – применяют в районах с интенсивным снегопереносом и сильным ветром, который постоянно веет под прямым углом. Снегозащитные устройства из полимерных сеток используют при объеме снегоприноса до 75 м³/м», – уточнили в Службе.

Кроме того, в ведомстве напоминают, что за ситуацией на дорогах области круглосуточно следит аналитическо-мониторинговый центр Службы восстановления и развития инфраструктуры и оперативно реагирует на возможный форс-мажоры.

О состоянии проезда по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения можно обращаться на круглосуточную горячую линию: +38 067 400 60 80.