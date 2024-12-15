Новости Одессы и Одесской области

Дороги Одесской области защищают от снежных заносов (фото)

Дороги Одесской области защищают от снежных заносов (фото)

В Одесской области устанавливают систему защиты дорог от снежных заносов на открытых участках автодорог, имеющих важное экономико-логистическое значение.

Защиту дорог обеспечивают с помощью снегоизолирующих, снегопередающих и снегозадерживающих сооружений постоянного и временного типа, сообщает служба восстановления и развития инфраструктуры Одесской области.

«Снегоизолирующие сооружения – специальные защитные галереи, которые используют для защиты горных дорог, снегопередающие заборы – применяют в районах с интенсивным снегопереносом и сильным ветром, который постоянно веет под прямым углом. Снегозащитные устройства из полимерных сеток используют при объеме снегоприноса до 75 м³/м», – уточнили в Службе.

На Одесчине защищают автодороги от снежных заносов

Кроме того, в ведомстве напоминают, что за ситуацией на дорогах области круглосуточно следит аналитическо-мониторинговый центр Службы восстановления и развития инфраструктуры и оперативно реагирует на возможный форс-мажоры.

О состоянии проезда по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения можно обращаться на круглосуточную горячую линию: +38 067 400 60 80.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua