Новини Одеси та Одеської області

Виставка, презентації романів, майстер-клас: безплатні події Одеси 20-22 жовтня

Виставка, презентації романів, майстер-клас: безплатні події Одеси 20-22 жовтня

Цими вихідними багато подій, які можна відвідати і дітям і дорослим. Не бійтеся брати дітей на відкриття виставки або на концерт. Також не думайте, що на лекції з цікавої археології вам буде нудно. Скоріше, навпаки, ви зануритесь в яскравий дитячий світ пригод та мрій, а можливо дізнаєтесь щось нове про свою дитину. Не нехтуйте, часом, який можна провести разом. А  ми підкажемо як це краще зробити.

Що: Виставка Бориса Айзенберга «Квіти за відвалами»
Де: Софіївська, 5-а, ОНХМ
Коли: 20 жовтня, 15:00
https://fb.me/e/PFfPM6nI 

Виставка Айзенберга

Що: Презентація роману Соні Капинус “Білі кролики”
Де: Маразліївська,7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 20 жовтня, 17:00
https://fb.me/e/5nd0Lp0nB 

презентація роману

Що: Презентація роману Хелени Андрейчикової «Чисті двері»
Де: Троїцька, 43, Культурний центр Unoin
Коли: 20 жовтня, 19:00
https://fb.me/e/3ZisAmFmM 

презентація книги

Що: Бачити минуле: Цікава археологія
Де: Корольова, 46, б-ка для юнацтва
Коли: 21 жовтня, 13:30
https://fb.me/e/3x2SqGONv 

археологія

Що: Модульне орігамі для дітей та доросли
Де: Преображенська, 35, б-ка Багрицького
Коли: 21 жовтня, 15:00
https://fb.me/e/2XaysGN8J 

орігамі

Що: Лекція-дискусія “Мова – це зброя”
Де: Троїцька, 49/51 б-ка Грушевського
Коли: 21 жовтня, 15:00
https://fb.me/e/3kFgG8O0G 

мова - зброя

Що: Презентація роману Хелени Андрейчикової «Чисті двері»
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 21 жовтня, 16:00
https://fb.me/e/fVs4vHbwA 

презентація книги

Що: День підтримки переселенців
Де: Парк Горького
Коли: 22 жовтня, 15:00
https://t.me/sem_sorok/5696 

підтримка переселенців

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Avatar photo
Юлия Сущенко ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати