Виставка, презентації романів, майстер-клас: безплатні події Одеси 20-22 жовтня

Розмовний клуб, виставка, творчий вечір: безплатні події в Одесі 17-19 жовтня Просто вау події відбудуться в Одесі цього тижня!

У вівторок одеситів запрошують долучитися до філософської бесіди з Сергієм Жаданом, істориками та видавцями на тему щастя та його образі в культурі. Тих, хто не любить розмов пропонуємо відвідати відкриття виставки колажів та концерт до Днів пам’яті Еміля Гілельса. Відпочивайте красиво та із користю! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Де культурно відпочити в Одесі: топ п’ять подій вихідних 13-15 жовтня Дарма, що уже середина осені й дні стали занадто короткими. В Одесі в будь-яку пору року можна відпочити і тілом, і душею. І на цих вихідних буде низка цікавих заходів, що кожному прийдуться до душі. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Безкоштовні події Одеси 13 – 15 жовтня: концерти, виставки, екскурсії Музеї та виставкові зали цими вихідними підготували десяток різних подій. Ми вибрали для вас ті, що не потребують оплати за вхід – це відкриття фотовиставки Сергія Онишко присвяченої таємничому Непалу, екскурсія в музей електротранспорту та екскурс в світ кави та мистецтва від Художнього музею. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Дні польського кіно та розмовний клуб: афіша Одеси 10-12 жовтня Після фестивальних вихідних – завантажені будні. Але і після роботи можна піти відпочити з користю. Наприклад, попрактивутися української в розмовному клубі в четвер, або подивитися ввечері вдома з друзями польські фестивальні фільми онлайн. В будь якому разі, вибір за вами, а ми лише пропонуємо вам безкоштовні та цікаві варіанти. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ