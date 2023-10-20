Виставка, презентації романів, майстер-клас: безплатні події Одеси 20-22 жовтня

Цими вихідними багато подій, які можна відвідати і дітям і дорослим. Не бійтеся брати дітей на відкриття виставки або на концерт. Також не думайте, що на лекції з цікавої археології вам буде нудно. Скоріше, навпаки, ви зануритесь в яскравий дитячий світ пригод та мрій, а можливо дізнаєтесь щось нове про свою дитину. Не нехтуйте, часом, який можна провести разом. А ми підкажемо як це краще зробити.
Що: Виставка Бориса Айзенберга «Квіти за відвалами»
Де: Софіївська, 5-а, ОНХМ
Коли: 20 жовтня, 15:00
https://fb.me/e/PFfPM6nI
Що: Презентація роману Соні Капинус “Білі кролики”
Де: Маразліївська,7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 20 жовтня, 17:00
https://fb.me/e/5nd0Lp0nB
Що: Презентація роману Хелени Андрейчикової «Чисті двері»
Де: Троїцька, 43, Культурний центр Unoin
Коли: 20 жовтня, 19:00
https://fb.me/e/3ZisAmFmM
Що: Бачити минуле: Цікава археологія
Де: Корольова, 46, б-ка для юнацтва
Коли: 21 жовтня, 13:30
https://fb.me/e/3x2SqGONv
Що: Модульне орігамі для дітей та доросли
Де: Преображенська, 35, б-ка Багрицького
Коли: 21 жовтня, 15:00
https://fb.me/e/2XaysGN8J
Що: Лекція-дискусія “Мова – це зброя”
Де: Троїцька, 49/51 б-ка Грушевського
Коли: 21 жовтня, 15:00
https://fb.me/e/3kFgG8O0G
Що: Презентація роману Хелени Андрейчикової «Чисті двері»
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 21 жовтня, 16:00
https://fb.me/e/fVs4vHbwA
Що: День підтримки переселенців
Де: Парк Горького
Коли: 22 жовтня, 15:00
https://t.me/sem_sorok/5696