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До Одеси не долетів рідкісний ворожий дрон: чим він небезпечний

До Одеси не долетів рідкісний ворожий дрон: чим він небезпечний

Учора підрозділи протиповітряної оборони Повітряного командування “Південь” збили над Чорним морем рідкісний іранський дрон Mohajer-6, запущений росіянами. Безпілотник прямував до Одеської області.

Про це повідомляють Сили оборони Півдня України.

2022 року росіяни придбали в Ірані близько 30 таких дронів. Перші із запущених у повітряний простір України Сили оборони півдня збили над Чорним морем вже у вересні того ж року.

Наші воїни тоді виловили Mohajer-6 з його ракетами Ghaem-5 та ретельно вивчили цей твір ворожої техніки.

Mohajer-6 призначений для розвідки та атак. Оснащений системою автопілота, здатною здійснювати автоматичний зліт та посадку. Крім того, може бути оснащений засобами для перешкод зв’язку або вантажами радіоелектронної боротьби.

Безпілотник може нести 4 керовані ракети та апаратуру вагою до 100 кг. Його дальність польоту до 200 км, а тривалість – до 12 години. Максимальна висота роботи 5,4 км.

21 листопада протягом дня та ввечері росіяни завдали ракетних ударів по Одесі та Одеській області. Сталося попадання з адмінбудування та припортової інфраструктури. А протягом доби наші захисники відбивали атаку десятків “шахедів” по всій Україні.

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