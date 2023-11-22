До Одессы не долетел редкий вражеский дрон: чем он опасен

Об этом сообщают Силы обороны Юга Украины.

В 2022 году россияне приобрели в Иране около 30 таких дронов. Первые из запущенных в воздушное пространство Украины, Силы обороны юга сбили над Черным морем уже в сентябре того же года.

Наши воины тогда выловили Mohajer-6 с его ракетами Ghaem-5 и тщательно изучили это произведение вражеской техники.

Mohajer-6 предназначен для разведки и атак. Он может нести 4 управляемые ракеты и аппаратуру весом до 100 кг. Его дальность полета до 200 км, а продолжительность – до 12 часов. Максимальная высота работы 5,4 км.

21 ноября в течение дня и вечером россияне нанесли ракетные удары по Одессе и Одесской области. Произошло попадание по админпостройке и припортовой инфраструктуре. А в течение суток наши защитники отбивали атаку десятков «шахедов» по всей Украине.