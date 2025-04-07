Як повідомили в Центрі, дослідження «Про поширеність споживання алкогольних напоїв серед чоловічого населення Одеської області» проводили з вересня 2023 року по грудень 2024 року шляхом анонімного онлайн-опитування. Об’єктом дослідження стали чоловіки з Одеської області віком від 10 до 59 років. Загалом пройшли онлайн-опитування 357 осіб різного віку, з них 198 – жителі міст, 159 – жителі сільської місцевості.

Основні результати:

Лише кожен 20 респондент ніколи не вживав алкоголь.

Три чверті опитаних у типовий день споживають 1-2 стандартні дози алкоголю.

Кожна десята людина вживає від 3 до 6 доз алкоголю за раз.

8,96% опитаних зізналися, що споживають понад 6 доз алкоголю за один раз, причому серед дітей і підлітків ця цифра вища, ніж серед дорослих.

Серед хлопчиків 10-14 років зафіксовано вищий рівень регулярного споживання алкоголю, ніж серед підлітків і дорослих.

Фахівці зазначають, що безпечної дози алкоголю не існує. За міжнародними стандартами одна «стандартна доза» містить 10 г чистого етилового спирту. Це еквівалентно 25 мл горілки, 100 мл вина або келиху пива об’ємом 330 мл.

Результати дослідження обласного центру контролю та профілактики хвороб поставила під сумнів Олена Буйневич – керівник департаменту освіти і науки Одеської міськради.

«Скажіть, будь ласка, звідки ці дані, хто проводив дослідження, серед яких дітей? Я точно не в теплій ванні, але невже в дослідників навіть тіні сумніву не з’явилося перед публікацією цих не тривожних, ні, дуже сумнівних даних? Ви розумієте, що за вашими «даними» алкоголь вживає 99 відсотків дітей? Ну невже те, що ви самі написали: юнаки вживають алкоголь менше, ніж діти 10 років, вас самих не змусило хоча б перевірити ці дані?», – прокоментувала публікацію Буйневич.

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