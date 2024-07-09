День знищення зброї, рибалки в Україні та моди: що ще святкують 9 липня

Що святкують в Україні та світі 9 липня. Історичні події, пам’ятні дати, народження відомих людей та інші події в Україні та світі цього дня.

Свята та події 9 липня

День моди

Цей день присвячений світу моди, стилю та дизайнерського мистецтва. Він нагадує про важливість моди як форми самовираження та культурного феномену. Відзначення цього дня включає покази мод, виставки та презентації нових колекцій, підкреслюючи вплив моди на суспільство та індивідуальну ідентичність.

День рибалки в Україні

Це день вшанування всіх, хто займається риболовлею, як професійно, так і на аматорському рівні. Він підкреслює значення риболовлі для української культури та економіки. В цей день рибалки збираються для проведення змагань, обміну досвідом та святкування своїх успіхів.

Міжнародний день знищення зброї

Цей день нагадує про необхідність скорочення кількості зброї у світі для забезпечення безпеки та миру. Він спрямований на підвищення обізнаності про небезпеку незаконного обігу зброї та важливість її знищення. Організації та уряди проводять заходи, спрямовані на зменшення озброєності та запобігання конфліктам.

Іменини 9 липня

9 липня іменини святкують: Олександр, Андрій, Іван, Кирило, Костянтин, Михайло, Федір.

Хто з відомих людей народився 9 липня

У цей день народилися:

1943 рік: український науковець, державний та політичний діяч, дипломат Сергій Комісаренко;

1947 рік: український оперний співак, один із найвидатніших басів сучасності Анатолій Кочерга;

1987 рік: учасник Майдану, громадський діяч, депутат Верховної Ради, відомий своїми скандальними витівками Володимир Парасюк.

Пам’ятні дати 9 липня