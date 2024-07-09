День знищення зброї, рибалки в Україні та моди: що ще святкують 9 липня

Що святкують в Україні та світі 9 липня. Історичні події, пам’ятні дати, народження відомих людей та інші події в Україні та світі цього дня.
Що святкують в Україні та світі 9 липня. Історичні події, пам’ятні дати, народження відомих людей та інші події в Україні та світі цього дня.
Свята та події 9 липня
День моди
Цей день присвячений світу моди, стилю та дизайнерського мистецтва. Він нагадує про важливість моди як форми самовираження та культурного феномену. Відзначення цього дня включає покази мод, виставки та презентації нових колекцій, підкреслюючи вплив моди на суспільство та індивідуальну ідентичність.
День рибалки в Україні
Це день вшанування всіх, хто займається риболовлею, як професійно, так і на аматорському рівні. Він підкреслює значення риболовлі для української культури та економіки. В цей день рибалки збираються для проведення змагань, обміну досвідом та святкування своїх успіхів.
Міжнародний день знищення зброї
Цей день нагадує про необхідність скорочення кількості зброї у світі для забезпечення безпеки та миру. Він спрямований на підвищення обізнаності про небезпеку незаконного обігу зброї та важливість її знищення. Організації та уряди проводять заходи, спрямовані на зменшення озброєності та запобігання конфліктам.
Іменини 9 липня
9 липня іменини святкують: Олександр, Андрій, Іван, Кирило, Костянтин, Михайло, Федір.
Хто з відомих людей народився 9 липня
У цей день народилися:
- 1943 рік: український науковець, державний та політичний діяч, дипломат Сергій Комісаренко;
- 1947 рік: український оперний співак, один із найвидатніших басів сучасності Анатолій Кочерга;
- 1987 рік: учасник Майдану, громадський діяч, депутат Верховної Ради, відомий своїми скандальними витівками Володимир Парасюк.
Пам’ятні дати 9 липня
- 1357 рік: Імператор Карл IV закладає в Празі Карлів міст через Влтаву;
- 1686 рік: сім європейських держав створюють Аугсбурзьку лігу для стримування експансії Франції в Західній Європі;
- 1789 рік: Національні збори у Франції проголошують себе Установчими;
- 1811 рік: велика пожежа на Подолі в Києві;
- 1816 рік: Аргентина проголошує незалежність від Іспанської імперії;
- 1877 рік: Спенсер Гір стає переможцем першого фіналу тенісного турніру у Вімблдоні;
- 1900 рік: Королева Вікторія затверджує Закон про утворення Австралійської федерації, що створює нову державу з 1 січня 1901 року;
- 1955 рік: засновано Пагуошський рух учених за мир, роззброєння та міжнародну безпеку;
- 1955 рік: пісня «Rock Around the Clock» у виконанні Bill Haley & His Comets займає перше місце в американському чарті Billboard;
- 1961 рік: у Вінніпезі, Канада, відкривають пам’ятник Тарасу Шевченку;
- 1972 рік: біля села Хрестище на Харківщині проводять перший в Україні підземний ядерний вибух;
- 2002 рік: Організація Африканської Єдності, яка об’єднує 53 держави, офіційно перетворена на Африканський союз;
- 2006 рік: у фіналі чемпіонату світу з футболу в Німеччині Італія перемагає Францію в серії післяматчевих пенальті та стає чемпіоном світу вчетверте;
- 2018 рік: під час саміту Україна-ЄС підписано угоду з ЄІБ про виділення позики на EUR75 млн для підвищення безпеки автомобільних доріг у містах України.