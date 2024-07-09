День уничтожения оружия, рыбака в Украине и моды: что еще празднуют 9 июля

День уничтожения оружия, рыбака в Украине и моды: что еще празднуют 9 июля

Что празднуют в Украине и мире 9 июля. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.

Праздники и события 9 июля

День моды

Этот день посвящен миру моды, стиля и дизайнерского искусства. Он напоминает о важности моды как формы самовыражения и культурного феномена. Празднование этого дня включает показы мод, выставки и презентации новых коллекций, подчеркивая влияние моды на общество и индивидуальную идентичность.

День рыбака в Украине

Это день чествования всех, кто занимается рыбалкой, как профессионально, так и на любительском уровне. Он подчеркивает значение рыбалки для украинской культуры и экономики. В этот день рыбаки собираются для проведения соревнований, обмена опытом и празднования своих успехов.

Международный день уничтожения оружия

Этот день напоминает о необходимости сокращения количества оружия в мире для обеспечения безопасности и мира. Он направлен на повышение осведомленности об опасности незаконного оборота оружия и важности его уничтожения. Организации и правительства проводят мероприятия, направленные на уменьшение вооруженности и предотвращение конфликтов.

Именины 9 июля

9 июля именины празднуют: Александр, Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил, Федор.

Кто из известных людей родился 9 июля

В этот день родились:

  • 1943 год: украинский ученый, государственный и политический деятель, дипломат Сергей Комиссаренко;
  • 1947 год: украинский оперный певец, один из величайших басов современности Анатолий Кочерга;
  • 1987 год: участник Майдана, общественный деятель, депутат Верховной Рады, известный своими скандальными выходками Владимир Парасюк.

Памятные даты 9 июля

  • 1357 год: Император Карл IV закладывает в Праге Карлов мост через Влтаву;
  • 1686 год: семь европейских государств создают Аугсбургскую лигу для сдерживания экспансии Франции в Западной Европе;
  • 1789 год: Национальное собрание во Франции провозглашает себя Учредительным;
  • 1811 год: большой пожар на Подоле в Киеве;
  • 1816 год: Аргентина провозглашает независимость от Испанской империи;
  • 1877 год: Спенсер Гир становится победителем первого финала теннисного турнира в Уимблдоне;
  • 1900 год: Королева Виктория утверждает Закон об образовании Австралийской федерации, создающей новое государство с 1 января 1901 года;
  • 1955 год: основано Пагуошское движение ученых за мир, разоружение и международную безопасность;
  • 1955 год: песня «Rock Around the Clock» в исполнении Bill Haley & His Comets занимает первое место в американском чарте Billboard;
  • 1961 год: в Виннипеге, Канада, открывают памятник Тарасу Шевченко;
  • 1972 год: возле села Крестище на Харьковщине проводят первый в Украине подземный ядерный взрыв;
  • 2002 год: Организация Африканского Единства, объединяющая 53 государства, официально преобразована в Африканский союз;
  • 2006 год: в финале чемпионата мира по футболу в Германии Италия побеждает Францию в серии послематчевых пенальти и становится чемпионом мира в четвертый раз;
  • 2018 год: во время саммита Украина-ЕС подписано соглашение с ЕИБ о выделении займа на EUR75 млн для повышения безопасности автомобильных дорог в городах Украины.
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