День уничтожения оружия, рыбака в Украине и моды: что еще празднуют 9 июля

Праздники и события 9 июля

День моды

Этот день посвящен миру моды, стиля и дизайнерского искусства. Он напоминает о важности моды как формы самовыражения и культурного феномена. Празднование этого дня включает показы мод, выставки и презентации новых коллекций, подчеркивая влияние моды на общество и индивидуальную идентичность.

День рыбака в Украине

Это день чествования всех, кто занимается рыбалкой, как профессионально, так и на любительском уровне. Он подчеркивает значение рыбалки для украинской культуры и экономики. В этот день рыбаки собираются для проведения соревнований, обмена опытом и празднования своих успехов.

Международный день уничтожения оружия

Этот день напоминает о необходимости сокращения количества оружия в мире для обеспечения безопасности и мира. Он направлен на повышение осведомленности об опасности незаконного оборота оружия и важности его уничтожения. Организации и правительства проводят мероприятия, направленные на уменьшение вооруженности и предотвращение конфликтов.

Именины 9 июля

9 июля именины празднуют: Александр, Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил, Федор.

Кто из известных людей родился 9 июля

В этот день родились:

1943 год: украинский ученый, государственный и политический деятель, дипломат Сергей Комиссаренко;

1947 год: украинский оперный певец, один из величайших басов современности Анатолий Кочерга;

1987 год: участник Майдана, общественный деятель, депутат Верховной Рады, известный своими скандальными выходками Владимир Парасюк.

Памятные даты 9 июля