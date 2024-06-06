День журналіста та гордості атеїста: що ще можна відсвяткувати 6 червня

Свята 6 червня

День журналіста

Свято було засноване у 1994 році указом першого президента України Леоніда Кравчука. Цей день наголошує на важливості свободи слова, незалежності та професійних стандартів журналістики.

Всесвітній день зеленого даху

Це незвичайне свято сприяє екологічному розвитку, заохочуючи окремих людей та організації у всьому світі інвестувати у створення більш інклюзивних та екологічно безпечних міст з використанням технології зелених дахів.

Всесвітній день трансплантології

Це свято присвячене підвищенню поінформованості щодо важливості донорства та трансплантації органів. Цей день є виявом вдячності донорам органів та їхнім сім’ям за їхній самовідданий акт дарування життя іншим.

День гордості атеїста

Це щорічна подія, присвячена сприянню визнанню та обізнаності тих, хто вважає себе атеїстами. Цей день є нагадуванням про те, що атеїзм є справжнім світоглядом, і люди, які вважають себе атеїстами, мають право висловлювати свої переконання, не побоюючись дискримінації чи переслідувань.

Всесвітній день консультанта з управління

Це професійне свято припадає щороку першого четверга червня. Цей день присвячений визнанню вкладу консультантів з управління у різних сферах та рівнях управління по всьому світу. Консультанти з управління – це професіонали, які надають експертні поради та підтримку підприємствам, організаціям та урядам, щоб допомогти їм покращити свою діяльність, подолати труднощі та досягти своїх цілей.

Пам’ятні дати 6 червня

1654 рік – шведська королева Крістіна I зрікається свого престолу на користь двоюрідного брата Карла Густава і приймає католицизм;

1683 рік – в Англії в Оксфорді відкривається перший у світі публічний музей;

1762 рік – під час Семирічної війни британські війська починають облогу Гавани;

1882 рік – ньюйорківець Генрі Сила отримує патент на електричну праску;

1889 рік – Велика пожежа в Сіетлі знищує весь центр міста;

1933 рік – у місті Кемден (штат Нью-Йорк) відкривається перший у світі кінотеатр, у якому фільм можна було дивитися, не виходячи з автомобіля;

1981 рік – зареєстровані перші хворі на СНІД;

1990 рік – Всеукраїнський православний собор у Києві проголошує патріархат УАПЦ та обирає митрополита Мстислава другим патріархом Української автокефальної православної церкви;

2023 рік – окупаційні російські війська підривають дамбу Каховської ГЕС.

Цього дня народилися: