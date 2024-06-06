День журналиста и гордости атеиста: что еще можно отпраздновать 6 июня

Праздники 6 июня

День журналиста

Праздник был основан в 1994 году указом первого президента Украины Леонида Кравчука. Этот день подчеркивает важность свободы слова, независимости и профессиональных стандартов журналистики.

Всемирный день зеленой крыши

Этот необычный праздник способствует экологическому развитию, поощряя отдельных людей и организации во всем мире инвестировать в создание более инклюзивных и экологически безопасных городов с использованием технологии зеленых крыш.

Всемирный день трансплантологии

Этот праздник посвящен повышению осведомленности о важности донорства и трансплантации органов. Этот день является проявлением признательности донорам органов и их семьям за их самоотверженный акт дарования жизни другим.

День гордости атеиста

Это ежегодное событие, посвященное содействию признанию и осведомленности тех, кто считает себя атеистами. Этот день служит напоминанием о том, что атеизм является настоящим мировоззрением, и люди, считающие себя атеистами, имеют право выражать свои убеждения, не опасаясь дискриминации или преследований.

Всемирный день консультанта по управлению

Этот профессиональный праздник приходится ежегодно на первый четверг июня. Этот день посвящен признанию вклада консультантов по управлению в разных сферах и уровнях управления по всему миру. Консультанты по управлению – это профессионалы, которые оказывают экспертные советы и поддержку предприятиям, организациям и правительствам, чтобы помочь им улучшить свою деятельность, преодолеть трудности и достичь своих целей.

Памятные даты 6 июня

1654 год – шведская королева Кристина I отрекается от своего престола в пользу двоюродного брата Карла Густава и принимает католицизм;

1683 год – в Англии в Оксфорде открывается первый в мире публичный музей;

1762 год – во время Семилетней войны британские войска начинают осаду Гаваны;

1882 год – житель Нью Йорка Генри Сила получает патент на электрический утюг;

1889 год – Большой пожар в Сиэтле уничтожает весь центр города;

1933 год – в городе Кемден (штат Нью-Йорк) открывается первый в мире кинотеатр, в котором фильм можно было смотреть, не выходя из автомобиля;

1981 год – зарегистрированы первые больные СПИДом;

1990 год – Всеукраинский православный собор в Киеве провозглашает патриархат УАПЦ и избирает митрополита Мстислава вторым патриархом Украинской автокефальной православной церкви;

2023 год – оккупационные российские войска подрывают дамбу Каховской ГЭС.

В этот день родились: