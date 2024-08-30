День вина «Каберне Совіньйон» та китової акули: що ще святкують 30 серпня

Свята та події 30 серпня

Міжнародний день вина «Каберне Совіньйон»

Формальний день, присвячений одному з найпопулярніших сортів червоного вина. Це можливість виноробам, поціновувачам і колекціонерам нагадати про багатство смаків та ароматів цього вина. У цей день любителі вина діляться досвідом дегустації та відзначають унікальні характеристики «Каберне Совіньйон».

Міжнародний день жертв насильницьких зникнень

День, коли світова спільнота звертає увагу на проблему насильницьких зникнень людей, що є порушенням прав людини. Це час для підтримки родин постраждалих, привернення уваги до їхньої боротьби за справедливість та вимог до урядів припинити такі порушення. Різні правозахисні організації організовують акції та заходи на підтримку постраждалих.

День іграшки-пружини «Слінки»

День, присвячений культовій іграшці, яка приносить радість дітям і дорослим. Ця іграшка символізує простоту та водночас дивовижний фізичний ефект, що захоплює людей уже кілька десятиліть. У цей день багато хто згадує дитинство, граючи з «Слінки» або даруючи її своїм дітям.

День народження електричного пилососа

Формальний день, який відзначає появу одного з найважливіших побутових приладів. Це нагода згадати про інновацію, яка значно полегшила прибирання в домівках та стала невід’ємною частиною сучасного життя. Історики техніки та побуту можуть проводити лекції або виставки, присвячені еволюції пилососів.

Міжнародний день китової акули

Цей день присвячений найбільшій рибі в світі, яка знаходиться під загрозою зникнення. Він нагадує про важливість охорони морських екосистем та збереження біорізноманіття океанів. Екологи та активісти використовують цей день для підвищення обізнаності про китову акулу та необхідність її захисту.

Іменини 30 серпня

Які сьогодні іменини: Олександр, Арсеній, Опанас, Гавриїл, Григорій, Данило, Іван, Ігнатій, Леонід, Макар, Павло, Петро, Федір, Яків, Єлизавета.

Хто з відомих людей народився 30 серпня

1797 рік — англійська письменниця Мері Шеллі;

1922 рік — український поет-гуморист і сатирик Павло Глазовий;

1926 рік — український історик Микола Ляхович.

Пам’ятні дати 30 серпня