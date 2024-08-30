День вина «Каберне Совиньон» и китовой акулы: что еще празднуют 30 августа

Что празднуют в Украине и мире 30 августа. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 30 августа
Международный день вина «Каберне Совиньон»
Формальный день, посвященный одному из самых популярных сортов красного вина. Это возможность виноделам, ценителям и коллекционерам напомнить о богатстве вкусов и ароматов этого вина. В этот день любители вина делятся опытом дегустации и отмечают уникальные характеристики «Каберне Совиньон».
Международный день жертв насильственных исчезновений
День, когда мировое сообщество обращает внимание на проблему насильственных исчезновений людей, что является нарушением прав человека. Это время для поддержки семей пострадавших, привлечения внимания к их борьбе за справедливость и требований к правительствам прекратить такие нарушения. Различные правозащитные организации организуют акции и мероприятия в поддержку пострадавших.
День игрушки-пружины «Слинки»
День, посвященный культовой игрушке, которая приносит радость детям и взрослым. Эта игрушка символизирует простоту и одновременно удивительный физический эффект, захватывающий людей уже несколько десятилетий. В этот день многие вспоминают детство, играя со «Слинкой» или даря ее своим детям.
День рождения электрического пылесоса
Формальный день, который отмечает появление одного из важнейших бытовых приборов. Это возможность вспомнить об инновации, которая значительно облегчила уборку в домах и стала неотъемлемой частью современной жизни. Историки техники и быта могут проводить лекции или выставки, посвященные эволюции пылесосов.
Международный день китовой акулы
Этот день посвящен самой большой рыбе в мире, которая находится под угрозой исчезновения. Он напоминает о важности охраны морских экосистем и сохранения биоразнообразия океанов. Экологи и активисты используют этот день для повышения осведомленности о китовой акуле и необходимости ее защиты.
Именины 30 августа
Какие сегодня именины: Александр, Арсений, Афанасий, Гавриил, Григорий, Даниил, Иван, Игнатий, Леонид, Макар, Павел, Петр, Федор, Яков, Елизавета.
Кто из известных людей родился 30 августа
- 1797 год — английская писательница Мэри Шелли;
- 1922 год — украинский поэт-юморист и сатирик Павел Глазовый;
- 1926 год — украинский историк Николай Ляхович.
Памятные даты 30 августа
- 1435 год: во время двухдневной битвы войска Свидригайло терпят поражение у реки Святой.
- 1481 год: после провала заговора против Казимира Ягеллончика казнят Михаила Олельковича Слуцкого и князей Гольшанского и Дубровицкого Ивана Юрьевича.
- 1590 год: под командованием Тойотоми Хидэёси Токугава Иэясу захватывает главную крепость Го-Ходзё.
- 1835 год: в Австралии основывают город Мельбурн.
- 1836 год: основание города Хьюстон в Техасе.
- 1877 год: французский изобретатель Эмиль Рено получает патент на Праксиноскоп, прародителя современной мультипликации.
- 1901 год: Губерт Сесил Бут патентует устройство для пылесоса.
- 1919 год: украинские войска освобождают Житомир, выбив оттуда красноармейцев.
- 1920 год: в Праге создается Украинская военная организация под руководством Евгения Коновальца.
- 1940 год: британские актеры Лоуренс Оливье и Вивьен Ли женятся.
- 1991 год: Азербайджан провозглашает свою независимость.
- 1991 год: Верховная Рада Украины принимает решение о переподчинении союзных предприятий на территории республики Украине.
- 1993 год: Эйфелеву башню посещает 150-миллионный турист.
- 1999 год: на референдуме большинство жителей Восточного Тимора голосует за независимость от Индонезии.
- 2021 год: в порту Фредериксхавн (Дания) Украине передают ледокол RRS James Clark Ross от Великобритании, и над ним поднимают украинский флаг.