День вина «Каберне Совиньон» и китовой акулы: что еще празднуют 30 августа

Праздники и события 30 августа

Международный день вина «Каберне Совиньон»

Формальный день, посвященный одному из самых популярных сортов красного вина. Это возможность виноделам, ценителям и коллекционерам напомнить о богатстве вкусов и ароматов этого вина. В этот день любители вина делятся опытом дегустации и отмечают уникальные характеристики «Каберне Совиньон».

Международный день жертв насильственных исчезновений

День, когда мировое сообщество обращает внимание на проблему насильственных исчезновений людей, что является нарушением прав человека. Это время для поддержки семей пострадавших, привлечения внимания к их борьбе за справедливость и требований к правительствам прекратить такие нарушения. Различные правозащитные организации организуют акции и мероприятия в поддержку пострадавших.

День игрушки-пружины «Слинки»

День, посвященный культовой игрушке, которая приносит радость детям и взрослым. Эта игрушка символизирует простоту и одновременно удивительный физический эффект, захватывающий людей уже несколько десятилетий. В этот день многие вспоминают детство, играя со «Слинкой» или даря ее своим детям.

День рождения электрического пылесоса

Формальный день, который отмечает появление одного из важнейших бытовых приборов. Это возможность вспомнить об инновации, которая значительно облегчила уборку в домах и стала неотъемлемой частью современной жизни. Историки техники и быта могут проводить лекции или выставки, посвященные эволюции пылесосов.

Международный день китовой акулы

Этот день посвящен самой большой рыбе в мире, которая находится под угрозой исчезновения. Он напоминает о важности охраны морских экосистем и сохранения биоразнообразия океанов. Экологи и активисты используют этот день для повышения осведомленности о китовой акуле и необходимости ее защиты.

Именины 30 августа

Какие сегодня именины: Александр, Арсений, Афанасий, Гавриил, Григорий, Даниил, Иван, Игнатий, Леонид, Макар, Павел, Петр, Федор, Яков, Елизавета.

Кто из известных людей родился 30 августа

1797 год — английская писательница Мэри Шелли;

1922 год — украинский поэт-юморист и сатирик Павел Глазовый;

1926 год — украинский историк Николай Ляхович.

Памятные даты 30 августа