День театру, віскі та каракулів: свята та події 27 березня

Свята 27 березня

Міжнародний День театру

Це творче свято також вважається професійним для працівників театру. Подія була заснована французом Жаном Кокто у 1961 році. Дату він обрав не випадково – саме цього дня відбулася перша театральна вистава у Стародавньому Римі. Хоча ймовірність цієї події не підтверджена історично.

День нефролога

Це професійне свято лікарів, що спеціалізуються на лікуванні нирок. Вони допомагають діагностувати проблему, а потім лікувати її або, якщо це неможливо, піклуються про максимально комфортне життя.

Міжнародний день віскі

Вперше це свято відзначили у 2009 році як неофіційне, але воно стало дуже поширеним у різних країнах світу. Дату обрали на честь дня народження Майкла Джеймса Джексона, який розробив шкалу оцінки якості віскі, концепцію його дегустації та написав чимало робіт про цей напій.

Міжнародний день каракулів

Це свято на честь радості спонтанного малювання чи писання. Він закликає людей різного віку почути свою внутрішню дитину і дати волю її уяві, створивши на папері химерні каракулі.

Пам’ятні дати 27 березня

1664 рік – поляки розстрілюють українського гетьмана Івана Виговського;

1668 – Карл II передає Бомбей в оренду Британській Ост-Індській компанії за річну плату £10;

1794 рік – Конгрес США засновує постійно діючий військовий флот Союзу;

1914 рік – І. Сікорський на своєму літаку С-6А встановлює світовий рекорд швидкості з 4 пасажирами – 106 км/год;

1977 рік – два пасажирські літаки зіткнулися в аеропорту Тенеріфе, загинули 583 особи;

1998 рік – FDA дозволяє застосування перорального засобу “Віагра” компанії Pfizer при еректильній дисфункції;

1999 рік – утворюють альянс Renault-Nissan-Mitsubishi;

2011 рік – інтронізація нового Глави УГКЦ єпископа Святослава Шевчука у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві;

2014 рік – Генеральна Асамблея ООН підтримує територіальну цілісність України, визнавши Крим та Севастополь її невід’ємними частинами;

2020 рік – Північна Македонія стає 30-м членом НАТО.

Хто народився 27 березня