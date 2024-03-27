День театра, виски и каракулей: праздники и события 27 марта

Праздники 27 марта

Международный День театра

Этот творческий праздник также считается профессиональным для работников театра. Событие было основано французом Жаном Кокто в 1961 году. Дату он избрал не случайно – именно в этот день состоялся первый театральный спектакль в Древнем Риме. Хотя вероятность этого события не подтверждена исторически.

День нефролога

Это профессиональный праздник врачей, специализирующихся на лечении почек. Они помогают диагностировать проблему, а затем лечить ее или, если это невозможно, заботятся о максимально комфортной жизни.

Международный день виски

Впервые этот праздник отметили в 2009 году как неофициальный, но он стал очень распространенным в разных странах мира. Дату выбрали в честь дня рождения Майкла Джеймса Джексона, разработавшего шкалу оценки качества виски, концепцию его дегустации и написавшего немало работ об этом напитке.

Международный день каракулей

Это праздник в честь радости спонтанного рисования или писания. Он призывает людей всех возрастов услышать своего внутреннего ребенка и дать волю его воображению, создав на бумаге причудливые каракули.

Памятные даты 27 марта

1664 год – поляки расстреливают украинского гетмана Ивана Выговского;

1668 год – Карл II передает Бомбей в аренду Британской Ост-Индской компании за годовую плату £10;

1794 год – Конгресс США основывает постоянно действующий военный флот Союза;

1914 год – И. Сикорский на своем самолете С-6А устанавливает мировой рекорд скорости с 4 пассажирами – 106 км/ч;

1977 год – два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Тенерифе, погибли 583 человека;

1998 год – FDA разрешает применение перорального средства «Виагра» компании Pfizer при эректильной дисфункции;

1999 год – образуют альянс Renault-Nissan-Mitsubishi;

2011 год – интронизация нового Главы УГКЦ епископа Святослава Шевчука в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве;

2014 год – Генеральная Ассамблея ООН поддерживает территориальную целостность Украины, признав Крым и Севастополь ее неотъемлемыми частями;

2020 год – Северная Македония становится 30-м членом НАТО.

Кто родился 27 марта