День театра, виски и каракулей: праздники и события 27 марта

Сегодня, 27 марта, отмечается Международный День театра. Но это не единственный важный и интересный праздник этого дня. До конца года остается 280 дней.
Праздники 27 марта
Международный День театра
Этот творческий праздник также считается профессиональным для работников театра. Событие было основано французом Жаном Кокто в 1961 году. Дату он избрал не случайно – именно в этот день состоялся первый театральный спектакль в Древнем Риме. Хотя вероятность этого события не подтверждена исторически.
День нефролога
Это профессиональный праздник врачей, специализирующихся на лечении почек. Они помогают диагностировать проблему, а затем лечить ее или, если это невозможно, заботятся о максимально комфортной жизни.
Международный день виски
Впервые этот праздник отметили в 2009 году как неофициальный, но он стал очень распространенным в разных странах мира. Дату выбрали в честь дня рождения Майкла Джеймса Джексона, разработавшего шкалу оценки качества виски, концепцию его дегустации и написавшего немало работ об этом напитке.
Международный день каракулей
Это праздник в честь радости спонтанного рисования или писания. Он призывает людей всех возрастов услышать своего внутреннего ребенка и дать волю его воображению, создав на бумаге причудливые каракули.
Памятные даты 27 марта
- 1664 год – поляки расстреливают украинского гетмана Ивана Выговского;
- 1668 год – Карл II передает Бомбей в аренду Британской Ост-Индской компании за годовую плату £10;
- 1794 год – Конгресс США основывает постоянно действующий военный флот Союза;
- 1914 год – И. Сикорский на своем самолете С-6А устанавливает мировой рекорд скорости с 4 пассажирами – 106 км/ч;
- 1977 год – два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Тенерифе, погибли 583 человека;
- 1998 год – FDA разрешает применение перорального средства «Виагра» компании Pfizer при эректильной дисфункции;
- 1999 год – образуют альянс Renault-Nissan-Mitsubishi;
- 2011 год – интронизация нового Главы УГКЦ епископа Святослава Шевчука в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве;
- 2014 год – Генеральная Ассамблея ООН поддерживает территориальную целостность Украины, признав Крым и Севастополь ее неотъемлемыми частями;
- 2020 год – Северная Македония становится 30-м членом НАТО.
Кто родился 27 марта
- 1196 – Святослав III Всеволодович – великий князь Владимирский;
- 1845 – Вильгельм Рентген – немецкий физик, Нобелевский лауреат;
- 1899 – Глория Свенсон – американская актриса кино, театра и телевидения;
- 1918 – Ирина Банах-Твердохлеб украинская художница, мастер декоративно-прикладного искусства;
- 1939 – Людмила Боярская – художница-постановщица львовского театра имени Марии Заньковецкой, заслуженная деятельница искусств Украины;
- 1963 – Квентин Тарантино – американский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер;
- 1997 – Людмила Лузан – украинская гребля-каноистка, серебряная и бронзовая призерка Олимпиады-2020.