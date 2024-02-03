День сьогодні: 3 лютого варто погодувати птахів і культурно розмовляти

Свята 3 лютого 2024 року

День годування птахів

Це свято зародилося в США 1894 року з ініціативи орнітолога і захисника природи Джона Джеймса Одюбона. Цього дня люди розвішують годівниці для птахів, насипають у них корм, а також роблять пташині будиночки. Це допомагає птахам пережити зиму і збільшує їхні шанси на виживання.

Міжнародний день золотистого ретривера

Це свято засноване 2004 року американкою К. С. Бейнс, власницею золотистого ретривера. Цього дня люди організовують зустрічі та виставки золотистих ретриверів, а також публікують фотографії та історії про своїх улюблених собак у соціальних мережах.

День морозива на сніданок

Історія цього свята невідома. Це веселе свято, яке дає людям можливість насолодитися своїм улюбленим десертом.

День пам’яті святих Семена та Анни

Святий Семен був єпископом Перським, а свята Анна — його матір’ю. Їхня пам’ять вшановується у православній церкві. Цього дня віряни моляться святим Семену та Анні про зцілення від хвороб, допомогу в сімейних справах і благополуччя.

Всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою

Це свято започатковано 2017 року з ініціативи руху «Чиста мова». Мета свята — привернути увагу людей до проблеми нецензурної лайки та заохотити їх до використання більш культурної мови.

Всесвітній день вільного кохання

Це свято присвячене різноманітним формам кохання та стосунків. Цього дня люди можуть відкрито говорити про свої почуття і бажання, а також боротися за право на свободу вибору в особистому житті.

День жінки-лікаря

Свято присвячене всім жінкам, які обрали шляхетну професію рятувати життя і піклуватися про здоров’я людей. Цього дня вітають усіх жінок-медиків з їхнім професійним святом.

Іменинники 3 лютого

3 лютого іменини святкують Валеріан, Анастасій, Агнія, Феодосій, Максим, Анна, Дмитро.

Цього дня народилися такі відомі особистості:

1853 — український маляр Геннадій Ладиженський;

1864 — український письменник Володимир Самійленко;

1872 — архітектор, один із засновників неокласицизму, створив будівлю Кабінету Міністрів у Києві Іван Фомін;

1904 — український поет Гео Коляда (справжнє ім’я Григорій Опасанович);

1951 — український письменник В’ячеслав Медвідь;

1974 — український телеведучий, журналіст, продюсер Ігор Пелих.

Історичні події 3 лютого