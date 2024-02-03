День сьогодні: 3 лютого варто погодувати птахів і культурно розмовляти

3 лютого — день, коли світ відзначає різні свята, пов’язані з природою, культурою та здоров’ям. Цього дня ми можемо дізнатися багато цікавого про нашу планету і про себе.
Свята 3 лютого 2024 року
День годування птахів
Це свято зародилося в США 1894 року з ініціативи орнітолога і захисника природи Джона Джеймса Одюбона. Цього дня люди розвішують годівниці для птахів, насипають у них корм, а також роблять пташині будиночки. Це допомагає птахам пережити зиму і збільшує їхні шанси на виживання.
Міжнародний день золотистого ретривера
Це свято засноване 2004 року американкою К. С. Бейнс, власницею золотистого ретривера. Цього дня люди організовують зустрічі та виставки золотистих ретриверів, а також публікують фотографії та історії про своїх улюблених собак у соціальних мережах.
День морозива на сніданок
Історія цього свята невідома. Це веселе свято, яке дає людям можливість насолодитися своїм улюбленим десертом.
День пам’яті святих Семена та Анни
Святий Семен був єпископом Перським, а свята Анна — його матір’ю. Їхня пам’ять вшановується у православній церкві. Цього дня віряни моляться святим Семену та Анні про зцілення від хвороб, допомогу в сімейних справах і благополуччя.
Всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою
Це свято започатковано 2017 року з ініціативи руху «Чиста мова». Мета свята — привернути увагу людей до проблеми нецензурної лайки та заохотити їх до використання більш культурної мови.
Всесвітній день вільного кохання
Це свято присвячене різноманітним формам кохання та стосунків. Цього дня люди можуть відкрито говорити про свої почуття і бажання, а також боротися за право на свободу вибору в особистому житті.
День жінки-лікаря
Свято присвячене всім жінкам, які обрали шляхетну професію рятувати життя і піклуватися про здоров’я людей. Цього дня вітають усіх жінок-медиків з їхнім професійним святом.
Іменинники 3 лютого
3 лютого іменини святкують Валеріан, Анастасій, Агнія, Феодосій, Максим, Анна, Дмитро.
Цього дня народилися такі відомі особистості:
- 1853 — український маляр Геннадій Ладиженський;
- 1864 — український письменник Володимир Самійленко;
- 1872 — архітектор, один із засновників неокласицизму, створив будівлю Кабінету Міністрів у Києві Іван Фомін;
- 1904 — український поет Гео Коляда (справжнє ім’я Григорій Опасанович);
- 1951 — український письменник В’ячеслав Медвідь;
- 1974 — український телеведучий, журналіст, продюсер Ігор Пелих.
Історичні події 3 лютого
- 1815 рік — У Швейцарії засновується перша в історії фабрика з виробництва твердого сиру;
- 1858 рік — У Гавані (Куба) починає курсувати перший трамвай;
- 1863 рік — У місцевій газеті міста Вірджинія (штат Невада) виходить гумористичне оповідання журналіста Семюеля Ленгхорнаа Клеменса, яке він підписує псевдонімом Марк Твен;
- 1867 рік — Муцухіто вступає на престол імператора Японії (імператор Мейдзі);
- 1894 рік — У США спускають на воду перший вітрильник зі сталевим корпусом;
- 1926 рік — У Чехословаччині чеська мова отримує статус офіційної мови країни;
- 1954 рік — Жителі Сіднея зустрічають у порту британську королеву Єлизавету II, яка вперше ступила на австралійську землю;
- 1961 рік — Боб Ділан записує в Нью-Йорку свої перші композиції у власному виконанні;
- 1962 рік — Уряд США вводить ембарго на торгівлю з Кубою;
- 1968 рік — Пол Маккартні записує пісню «Lady Madonna» без участі інших «бітлів»;
- 1972 рік — У японському Саппоро стартують XI зимові Олімпійські ігри;
- 1986 рік — Папа римський Іоанн Павло II зустрічається в Калькутті з матір’ю Терезою;
- 1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Туреччиною;
- 1994 рік — Президент США Білл Клінтон скасовує економічне ембарго щодо комуністичного В’єтнаму (яке діяло 19 років);
- 1995 рік — Проводяться перші військові навчання НАТО на території колишньої НДР;
- 2005 рік — У Китаї виходить найдорожча газета у світі (спеціальний випуск «Economic Daily», надрукований на золотому папері, вартість одного примірника якої становить 8000 доларів США);
- 2008 рік — Бориса Тадича повторно обирають президентом Сербії;
- 2014 рік — Під час Революції гідності в Києві ветерани-афганці та «Правий сектор» проводять переговори з МВС і СБУ про випуск заарештованих відповідно до ухваленого закону про амністію;
- 2015 рік — Італійського юриста і політика Серджо Матарелла обирають президентом Італії.