День собаки коргі, боротьби з карієсом та серцевого ритму: що ще святкують 4 червня

Свята та події 4 червня

Міжнародний день коргі

Відзначення породи собак, відомої своєю енергійністю та чарівністю. Цей день присвячений любові до коргі та підвищенню обізнаності про особливості догляду за ними. Власники коргі діляться фотографіями та історіями про своїх улюбленців, а також організовують зустрічі та заходи для своїх чотирилапих друзів.

День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України

День пам’яті та скорботи за загиблими дітьми під час військових дій. Він нагадує про трагічні наслідки війни та закликає до захисту найменших і найвразливіших. Суспільство віддає шану жертвам, а також звертає увагу на необхідність припинення насильства та конфліктів.

Всесвітній день боротьби з карієсом

День привернення уваги до профілактики та лікування карієсу. Проводяться освітні заходи щодо важливості гігієни порожнини рота і регулярних візитів до стоматолога. Мета — підвищити обізнаність про вплив карієсу на загальне здоров’я та заохотити людей до підтримання здорових звичок.

Всесвітній тиждень серцевого ритму

Тиждень присвячений підвищенню обізнаності про важливість підтримання здорового серцевого ритму. Медичні організації та громади проводять заходи, спрямовані на профілактику серцево-судинних захворювань. Висвітлюються методи моніторингу серцевого ритму та підтримання здорового способу життя.

Міжнародний день безневинних дітей — жертв агресії

День вшанування пам’яті дітей, які постраждали від насильства та конфліктів. Цей день нагадує про необхідність захисту прав дітей та забезпечення їхнього безпечного майбутнього. Підкреслюється важливість міжнародної співпраці у захисті дітей від будь-яких форм агресії.

Міжнародний день спойлерів

День, присвячений проблемі розкриття важливих деталей фільмів, книг та серіалів. Закликає до відповідальності за розповсюдження інформації, що може зіпсувати враження іншим. Активісти наголошують на етиці спілкування та взаємній повазі серед шанувальників популярної культури.

День Господарських Судів України

Відзначення ролі господарських судів у забезпеченні справедливості та законності у сфері бізнесу та економіки. Цей день підкреслює важливість судової системи у вирішенні комерційних спорів та підтримці правопорядку. Судді та працівники судів отримують визнання за свою важливу роботу у сфері правосуддя.

Іменини 4 червня

4 червня іменини святкують: Іван, Назар, Петро, Софія, Марія, Марфа.

Хто з відомих людей народився 4 червня

У цей день народилися:

1976 рік: український футболіст В’ячеслав Кернозенко;

1978 рік: український хокеїст Костянтин Калмиков;

1988 рік: український офіцер, учасник російсько-української війни, Герой України Олександр Петраківський.

Пам’ятні дати 4 червня