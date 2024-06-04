День собаки корги, борьбы с кариесом и сердечного ритма: что еще празднуют 4 июня

Праздники и события 4 июня

Международный день корги

Празднование породы собак, известной своей энергичностью и обаянием. Этот день посвящен любви к корги и повышению осведомленности об особенностях ухода за ними. Владельцы корги делятся фотографиями и историями о своих любимцах, а также организовывают встречи и мероприятия для своих четвероногих друзей.

День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины

День памяти и скорби по погибшим детям во время военных действий. Он напоминает о трагических последствиях войны и призывает к защите самых маленьких и уязвимых. Общество отдает дань уважения жертвам, а также обращает внимание на необходимость прекращения насилия и конфликтов.

Всемирный день борьбы с кариесом

День привлечения внимания к профилактике и лечению кариеса. Проводятся образовательные мероприятия о важности гигиены полости рта и регулярных визитов к стоматологу. Цель — повысить осведомленность о влиянии кариеса на общее здоровье и поощрить людей к поддержанию здоровых привычек.

Всемирная неделя сердечного ритма

Неделя посвящена повышению осведомленности о важности поддержания здорового сердечного ритма. Медицинские организации и общины проводят мероприятия, направленные на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Освещаются методы мониторинга сердечного ритма и поддержания здорового образа жизни.

Международный день невинных детей — жертв агрессии

День памяти детей, пострадавших от насилия и конфликтов. Этот день напоминает о необходимости защиты прав детей и обеспечения их безопасного будущего. Подчеркивается важность международного сотрудничества в защите детей от любых форм агрессии.

Международный день спойлеров

День, посвященный проблеме раскрытия важных деталей фильмов, книг и сериалов. Призывает к ответственности за распространение информации, которая может испортить впечатление другим. Активисты отмечают этике общения и взаимном уважении среди поклонников популярной культуры.

День Хозяйственных Судов Украины

Отмечание роли хозяйственных судов в обеспечении справедливости и законности в сфере бизнеса и экономики. Этот день подчеркивает важность судебной системы в решении коммерческих споров и поддержании правопорядка. Судьи и работники судов получают признание за свою важную работу в сфере правосудия.

Именины 4 июня

4 июня именины празднуют: Иван, Назар, Петр, София, Мария, Марфа.

Кто из известных людей родился 4 июня

В этот день родились:

1976 год: украинский футболист Вячеслав Кернозенко;

1978 год: украинский хоккеист Константин Калмыков;

1988 год: украинский офицер, участник российско-украинской войны, Герой Украины Александр Петраковский.

Памятные даты 4 июня