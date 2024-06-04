День собаки корги, борьбы с кариесом и сердечного ритма: что еще празднуют 4 июня

День собаки корги, борьбы с кариесом и сердечного ритма: что еще празднуют 4 июня

Что празднуют в Украине и мире 4 июня. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.

Праздники и события 4 июня

Международный день корги

Празднование породы собак, известной своей энергичностью и обаянием. Этот день посвящен любви к корги и повышению осведомленности об особенностях ухода за ними. Владельцы корги делятся фотографиями и историями о своих любимцах, а также организовывают встречи и мероприятия для своих четвероногих друзей.

День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины

День памяти и скорби по погибшим детям во время военных действий. Он напоминает о трагических последствиях войны и призывает к защите самых маленьких и уязвимых. Общество отдает дань уважения жертвам, а также обращает внимание на необходимость прекращения насилия и конфликтов.

Всемирный день борьбы с кариесом

День привлечения внимания к профилактике и лечению кариеса. Проводятся образовательные мероприятия о важности гигиены полости рта и регулярных визитов к стоматологу. Цель — повысить осведомленность о влиянии кариеса на общее здоровье и поощрить людей к поддержанию здоровых привычек.

Всемирная неделя сердечного ритма

Неделя посвящена повышению осведомленности о важности поддержания здорового сердечного ритма. Медицинские организации и общины проводят мероприятия, направленные на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Освещаются методы мониторинга сердечного ритма и поддержания здорового образа жизни.

Международный день невинных детей — жертв агрессии

День памяти детей, пострадавших от насилия и конфликтов. Этот день напоминает о необходимости защиты прав детей и обеспечения их безопасного будущего. Подчеркивается важность международного сотрудничества в защите детей от любых форм агрессии.

Международный день спойлеров

День, посвященный проблеме раскрытия важных деталей фильмов, книг и сериалов. Призывает к ответственности за распространение информации, которая может испортить впечатление другим. Активисты отмечают этике общения и взаимном уважении среди поклонников популярной культуры.

День Хозяйственных Судов Украины

Отмечание роли хозяйственных судов в обеспечении справедливости и законности в сфере бизнеса и экономики. Этот день подчеркивает важность судебной системы в решении коммерческих споров и поддержании правопорядка. Судьи и работники судов получают признание за свою важную работу в сфере правосудия.

Именины 4 июня

4 июня именины празднуют: Иван, Назар, Петр, София, Мария, Марфа.

Кто из известных людей родился 4 июня

В этот день родились:

  • 1976 год: украинский футболист Вячеслав Кернозенко;
  • 1978 год: украинский хоккеист Константин Калмыков;
  • 1988 год: украинский офицер, участник российско-украинской войны, Герой Украины Александр Петраковский.

Памятные даты 4 июня

  • 907 год: завершается период правления династии Тан в Китае;
  • 1070 год: впервые письменно упоминают сыр Рокфор;
  • 1286 год: Королевство Иерусалимское объединяется под властью короля Кипра Генриха II;
  • 1500 год: Киев, согласно Магдебургскому праву, освобождается от всех торговых пошлин;
  • 1630 год: Тарас Трясило громит поляков во главе с Конецпольским под Переяславом;
  • 1664 год: Новый Амстердам получает новое название — Нью-Йорк;
  • 1771 год: датско-норвежский мореплаватель Витус Йонас Беринг открывает Аляску;
  • 1874 год: происходит первое общее собрание Общества им. Т. Г. Шевченко;
  • 1989 год: акция протеста на площади Тяньаньмэнь в Пекине была жестоко подавлена танками, погибли сотни граждан;
  • 2014 год: основан 25-й отдельный мотопехотный батальон «Киевская Русь».
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Редакция ПРОФИЛЬ
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