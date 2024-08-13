День шульги: що ще святкують 13 серпня

Що святкують в Україні та світі 13 серпня. Історичні події, пам’ятні дати, народження відомих людей та інші події в Україні та світі цього дня.
Свята та події 13 серпня
Всесвітній день шульги
Свято відзначається для підвищення обізнаності про особливості життя лівшів і підтримки їхнього рівноправного становища в суспільстві. Це свято нагадує про важливість розуміння і прийняття різних форм індивідуальності, зокрема, у сфері використання домінантної руки. Відомо, що шульги часто стикаються з проблемами через переважання правшів у багатьох аспектах повсякденного життя, тому цей день також служить платформою для популяризації інклюзивності і підтримки лівшів у всіх сферах діяльності.
Іменини 13 серпня
Які сьогодні іменини: Олексій, Василь, Іван, Костянтин, Максим, Микола, Тихон, Яків, Євдокія, Оксана.
Хто з відомих людей народився 13 серпня
- 1979 рік: українська співачка, заслужена артистка України Катерина Бужинська;
- 1976 рік: українська викладачка, Геройка України Ганна Бортюк;
- 1984 рік: українська тенісистка Олена Бондаренко.
Пам’ятні дати 13 серпня
- 3113 рік до н. е.: Індіанський календар мая фіксує день створення світу.
- 1624 рік: Французький король Людовік XIII призначає кардинала Рішельє своїм першим міністром, головою королівської ради.
- 1642 рік: Християн Гюйгенс відкриває крижану шапку на південному полюсі Марса.
- 1876 рік: У Байройті відкривається театр для виконання творів Ріхарда Вагнера.
- 1899 рік: Американський винахідник Вільям Грем отримує патент на телефон-автомат.
- 1907 рік: У Нью-Йорку запускають перші таксі.
- 1932 рік: У Римі Гульєльмо Марконі вперше тестує короткохвильове радіо.
- 1941 рік: У Канаді створюють жіночий армійський корпус.
- 1964 рік: У Великій Британії здійснюють останню смертну кару.
- 2014 рік: Українські сили АТО захоплюють н.п. Хрящевате та завершують оперативне оточення окупованого Луганська для подальшого його звільнення.