День шульги: що ще святкують 13 серпня

11 серпня: сьогодні День будівельника та День ветеринара в Україні “Одеське Життя” розповідає, які свята відзначають сьогодні, 11 серпня 2024 року, в Україні та світі. Також ві дізнаєтесь про те, яким був цей день в історії і хто з відомих людей сьогодні народився. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ