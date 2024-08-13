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День шульги: що ще святкують 13 серпня

День шульги: що ще святкують 13 серпня

Що святкують в Україні та світі 13 серпня. Історичні події, пам’ятні дати, народження відомих людей та інші події в Україні та світі цього дня.

Свята та події 13 серпня

Всесвітній день шульги

Свято відзначається для підвищення обізнаності про особливості життя лівшів і підтримки їхнього рівноправного становища в суспільстві. Це свято нагадує про важливість розуміння і прийняття різних форм індивідуальності, зокрема, у сфері використання домінантної руки. Відомо, що шульги часто стикаються з проблемами через переважання правшів у багатьох аспектах повсякденного життя, тому цей день також служить платформою для популяризації інклюзивності і підтримки лівшів у всіх сферах діяльності.

Іменини 13 серпня

Які сьогодні іменини: Олексій, Василь, Іван, Костянтин, Максим, Микола, Тихон, Яків, Євдокія, Оксана.

Хто з відомих людей народився 13 серпня

  • 1979 рік: українська співачка, заслужена артистка України Катерина Бужинська;
  • 1976 рік: українська викладачка, Геройка України Ганна Бортюк;
  • 1984 рік: українська тенісистка Олена Бондаренко.

Пам’ятні дати 13 серпня

  • 3113 рік до н. е.: Індіанський календар мая фіксує день створення світу.
  • 1624 рік: Французький король Людовік XIII призначає кардинала Рішельє своїм першим міністром, головою королівської ради.
  • 1642 рік: Християн Гюйгенс відкриває крижану шапку на південному полюсі Марса.
  • 1876 рік: У Байройті відкривається театр для виконання творів Ріхарда Вагнера.
  • 1899 рік: Американський винахідник Вільям Грем отримує патент на телефон-автомат.
  • 1907 рік: У Нью-Йорку запускають перші таксі.
  • 1932 рік: У Римі Гульєльмо Марконі вперше тестує короткохвильове радіо.
  • 1941 рік: У Канаді створюють жіночий армійський корпус.
  • 1964 рік: У Великій Британії здійснюють останню смертну кару.
  • 2014 рік: Українські сили АТО захоплюють н.п. Хрящевате та завершують оперативне оточення окупованого Луганська для подальшого його звільнення.
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