День левши: что еще празднуют 13 августа

Что празднуют в Украине и мире 13 августа. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 13 августа
Всемирный день левши
Праздник отмечается для повышения осведомленности об особенностях жизни левшей и поддержки их равноправного положения в обществе. Этот праздник напоминает о важности понимания и принятия различных форм индивидуальности, в частности, в сфере использования доминантной руки. Известно, что левши часто сталкиваются с проблемами из-за преобладания правшей во многих аспектах повседневной жизни, поэтому этот день также служит платформой для популяризации инклюзивности и поддержки левшей во всех сферах деятельности.
Именины 13 августа
Какие сегодня именины: Алексей, Василий, Иван, Константин, Максим, Николай, Тихон, Яков, Евдокия, Оксана.
Кто из известных людей родился 13 августа
- 1979 год: украинская певица, заслуженная артистка Украины Екатерина Бужинская;
- 1976 год: украинская преподавательница, Геройка Украины Анна Бортюк;
- 1984 год: украинская теннисистка Елена Бондаренко.
Памятные даты 13 августа
- 3113 год до н. э: Индейский календарь мая фиксирует день сотворения мира.
- 1624 год: Французский король Людовик XIII назначает кардинала Ришелье своим первым министром, председателем королевского совета.
- 1642 год: Христиан Гюйгенс открывает ледяную шапку на южном полюсе Марса.
- 1876 год: В Байройте открывается театр для исполнения произведений Рихарда Вагнера.
- 1899 год: Американский изобретатель Уильям Грэм получает патент на телефон-автомат.
- 1907 год: В Нью-Йорке запускают первые такси.
- 1932 год: В Риме Гульельмо Маркони впервые тестирует коротковолновое радио.
- 1941 год: В Канаде создают женский армейский корпус.
- 1964 год: В Великобритании осуществляют последнюю смертную казнь.
- 2014 год: Украинские силы АТО захватывают н.п. Хрящеватое и завершают оперативное окружение оккупированного Луганска для дальнейшего его освобождения.