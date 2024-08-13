Новости Одессы и Одесской области

День левши: что еще празднуют 13 августа

День левши: что еще празднуют 13 августа

Что празднуют в Украине и мире 13 августа. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.

Праздники и события 13 августа

Всемирный день левши

Праздник отмечается для повышения осведомленности об особенностях жизни левшей и поддержки их равноправного положения в обществе. Этот праздник напоминает о важности понимания и принятия различных форм индивидуальности, в частности, в сфере использования доминантной руки. Известно, что левши часто сталкиваются с проблемами из-за преобладания правшей во многих аспектах повседневной жизни, поэтому этот день также служит платформой для популяризации инклюзивности и поддержки левшей во всех сферах деятельности.

Именины 13 августа

Какие сегодня именины: Алексей, Василий, Иван, Константин, Максим, Николай, Тихон, Яков, Евдокия, Оксана.

Кто из известных людей родился 13 августа

  • 1979 год: украинская певица, заслуженная артистка Украины Екатерина Бужинская;
  • 1976 год: украинская преподавательница, Геройка Украины Анна Бортюк;
  • 1984 год: украинская теннисистка Елена Бондаренко.

Памятные даты 13 августа

  • 3113 год до н. э: Индейский календарь мая фиксирует день сотворения мира.
  • 1624 год: Французский король Людовик XIII назначает кардинала Ришелье своим первым министром, председателем королевского совета.
  • 1642 год: Христиан Гюйгенс открывает ледяную шапку на южном полюсе Марса.
  • 1876 год: В Байройте открывается театр для исполнения произведений Рихарда Вагнера.
  • 1899 год: Американский изобретатель Уильям Грэм получает патент на телефон-автомат.
  • 1907 год: В Нью-Йорке запускают первые такси.
  • 1932 год: В Риме Гульельмо Маркони впервые тестирует коротковолновое радио.
  • 1941 год: В Канаде создают женский армейский корпус.
  • 1964 год: В Великобритании осуществляют последнюю смертную казнь.
  • 2014 год: Украинские силы АТО захватывают н.п. Хрящеватое и завершают оперативное окружение оккупированного Луганска для дальнейшего его освобождения.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua