День шахів, стрибків та свято Перуна: що ще святкують 20 липня

Свята та події 20 липня

Міжнародний день Місяця

Цей день відзначається з метою підвищення обізнаності про значення Місяця в нашому житті та його вплив на Землю. Він нагадує про важливість досліджень і місій, які допомагають розкрити таємниці цього супутника. Під час заходів організовують лекції, виставки та астрономічні спостереження, щоб залучити більше людей до вивчення космосу.

День освоєння космосу

Цей день вшановує всі досягнення людства в дослідженні космосу та розвитку космічних технологій. Він нагадує про перші кроки людини в безкрайніх просторах Всесвіту і спонукає до подальших досліджень та інновацій. У цей день проводять тематичні заходи, зустрічі з космонавтами та демонстрації новітніх космічних розробок.

Міжнародний день торта

Цей день присвячений солодощам, особливо тортам, і підкреслює радість та задоволення, яке вони приносять. Він заохочує людей по всьому світу пекти, ділитися та насолоджуватися тортами, сприяючи гарному настрою та святковій атмосфері. Організовуються кулінарні майстер-класи, конкурси випічки та добродійні заходи з роздачі тортів.

Свято Перуна

Це традиційне свято слов’янської культури, яке вшановує бога грому і блискавки Перуна. Під час святкування проводяться обряди та ритуали, спрямовані на забезпечення врожаю та благополуччя. Свято супроводжується народними піснями, танцями та вогнищами, що символізують силу та могутність Перуна.

Всесвітній день стрибка

Цей день заохочує людей до активного способу життя через різноманітні стрибкові види спорту. Він підкреслює важливість фізичної активності для здоров’я та гарного самопочуття. Відзначається проведенням змагань зі стрибків у висоту, довжину, на батуті та інших дисциплін.

День шахів

Цей день присвячений популяризації шахів як інтелектуальної гри, що розвиває стратегічне мислення та аналітичні здібності. Він нагадує про важливість гри у вихованні молоді та зміцненні міжнародних зв’язків через шахові турніри. Проводяться різноманітні шахові заходи, турніри та майстер-класи для гравців усіх рівнів.

Іменини 20 липня

20 липня іменини святкують: Олександр, Олексій, Опанас, Георгій, Юхим, Іван, Ілля, Костянтин, Микола, Петро, Сергій, Тихон, Федір.

Хто з відомих людей народився 20 липня

1968 рік: українська журналістка Юлія Мостова;

1972 рік: офіцер Військово-Морських Сил Збройних Сил України, Герой України Ігор Бедзай;

1975 рік: українська бадмінтоністка Олена Ноздрань.

Пам’ятні дати 20 липня