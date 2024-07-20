День шахів, стрибків та свято Перуна: що ще святкують 20 липня

Що святкують в Україні та світі 20 липня. Історичні події, пам’ятні дати, народження відомих людей та інші події в Україні та світі цього дня.
Свята та події 20 липня
Міжнародний день Місяця
Цей день відзначається з метою підвищення обізнаності про значення Місяця в нашому житті та його вплив на Землю. Він нагадує про важливість досліджень і місій, які допомагають розкрити таємниці цього супутника. Під час заходів організовують лекції, виставки та астрономічні спостереження, щоб залучити більше людей до вивчення космосу.
День освоєння космосу
Цей день вшановує всі досягнення людства в дослідженні космосу та розвитку космічних технологій. Він нагадує про перші кроки людини в безкрайніх просторах Всесвіту і спонукає до подальших досліджень та інновацій. У цей день проводять тематичні заходи, зустрічі з космонавтами та демонстрації новітніх космічних розробок.
Міжнародний день торта
Цей день присвячений солодощам, особливо тортам, і підкреслює радість та задоволення, яке вони приносять. Він заохочує людей по всьому світу пекти, ділитися та насолоджуватися тортами, сприяючи гарному настрою та святковій атмосфері. Організовуються кулінарні майстер-класи, конкурси випічки та добродійні заходи з роздачі тортів.
Свято Перуна
Це традиційне свято слов’янської культури, яке вшановує бога грому і блискавки Перуна. Під час святкування проводяться обряди та ритуали, спрямовані на забезпечення врожаю та благополуччя. Свято супроводжується народними піснями, танцями та вогнищами, що символізують силу та могутність Перуна.
Всесвітній день стрибка
Цей день заохочує людей до активного способу життя через різноманітні стрибкові види спорту. Він підкреслює важливість фізичної активності для здоров’я та гарного самопочуття. Відзначається проведенням змагань зі стрибків у висоту, довжину, на батуті та інших дисциплін.
День шахів
Цей день присвячений популяризації шахів як інтелектуальної гри, що розвиває стратегічне мислення та аналітичні здібності. Він нагадує про важливість гри у вихованні молоді та зміцненні міжнародних зв’язків через шахові турніри. Проводяться різноманітні шахові заходи, турніри та майстер-класи для гравців усіх рівнів.
Іменини 20 липня
20 липня іменини святкують: Олександр, Олексій, Опанас, Георгій, Юхим, Іван, Ілля, Костянтин, Микола, Петро, Сергій, Тихон, Федір.
Хто з відомих людей народився 20 липня
- 1968 рік: українська журналістка Юлія Мостова;
- 1972 рік: офіцер Військово-Морських Сил Збройних Сил України, Герой України Ігор Бедзай;
- 1975 рік: українська бадмінтоністка Олена Ноздрань.
Пам’ятні дати 20 липня
- 1534 рік.. У Кембриджі зареєстровано перше у світі видавництво;
- 1585 рік.. Експедиція Джона Девіса досягає південного краю Ґренландії, який було названо Землею Запустіння;
- 1671 рік.. Петро Дорошенко розпочинає облогу Білої Церкви й висилає на Поділля наказного гетьмана, брата Григорія;
- 1917 рік.. Реєструють торгову марку “BMW”;
- 1917 рік.. Представники південно-слов’янських народів підписують Корфську декларацію про об’єднання в єдину державу — Королівство Сербів, Хорватів і Словенців;
- 1924 рік.. Засновують Міжнародну шахову федерацію;
- 1944 рік.. Заколот німецького руху опору з метою вбити Гітлера та здійснити державний переворот;
- 1969 рік.. Американський космічний корабель “Аполлон-11” здійснює першу в історії посадку на Місяць;
- 1976 рік.. Посадковий відсік американського космічного корабля “Вікінг-1” здійснює м’яку посадку на поверхню Марса;
- 1993 рік.. Голова Ради Безпеки ООН заявляє, що постанова Верховної Ради РФ щодо статусу Севастополя як російського міста не має юридичної сили.