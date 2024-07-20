День шахмат, прыжков и праздник Перуна: что еще празднуют 20 июля

День шахмат, прыжков и праздник Перуна: что еще празднуют 20 июля

Что празднуют в Украине и мире 20 июля. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.

Праздники и события 20 июля

Международный день Луны

Этот день отмечается с целью повышения осведомленности о значении Луны в нашей жизни и ее влиянии на Землю. Он напоминает о важности исследований и миссий, которые помогают раскрыть тайны этого спутника. Во время мероприятий организуют лекции, выставки и астрономические наблюдения, чтобы привлечь больше людей к изучению космоса.

День освоения космоса

Этот день чествует все достижения человечества в исследовании космоса и развитии космических технологий. Он напоминает о первых шагах человека в бескрайних просторах Вселенной и побуждает к дальнейшим исследованиям и инновациям. В этот день проводят тематические мероприятия, встречи с космонавтами и демонстрации новейших космических разработок.

Международный день торта

Этот день посвящен сладостям, особенно тортам, и подчеркивает радость и удовольствие, которое они приносят. Он поощряет людей по всему миру печь, делиться и наслаждаться тортами, способствуя хорошему настроению и праздничной атмосфере. Организуются кулинарные мастер-классы, конкурсы выпечки и благотворительные мероприятия по раздаче тортов.

Праздник Перуна

Это традиционный праздник славянской культуры, который чествует бога грома и молнии Перуна. Во время празднования проводятся обряды и ритуалы, направленные на обеспечение урожая и благополучия. Праздник сопровождается народными песнями, танцами и кострами, символизирующими силу и могущество Перуна.

Всемирный день прыжка

Этот день поощряет людей к активному образу жизни через различные прыжковые виды спорта. Он подчеркивает важность физической активности для здоровья и хорошего самочувствия. Отмечается проведением соревнований по прыжкам в высоту, длину, на батуте и других дисциплин.

День шахмат

Этот день посвящен популяризации шахмат как интеллектуальной игры, развивающей стратегическое мышление и аналитические способности. Он напоминает о важности игры в воспитании молодежи и укреплении международных связей через шахматные турниры. Проводятся различные шахматные мероприятия, турниры и мастер-классы для игроков всех уровней.

Именины 20 июля

20 июля именины празднуют: Александр, Алексей, Афанасий, Георгий, Ефим, Иван, Илья, Константин, Николай, Петр, Сергей, Тихон, Федор.

Кто из известных людей родился 20 июля

  • 1968 год: украинская журналистка Юлия Мостовая;
  • 1972 год: офицер Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, Герой Украины Игорь Бедзай;
  • 1975 год: украинская бадминтонистка Елена Ноздрянь.

Памятные даты 20 июля

  • 1534 год. В Кембридже зарегистрировано первое в мире издательство;
  • 1585 год. Экспедиция Джона Дэвиса достигает южного края Гренландии, который был назван Землей Запустения;
  • 1671 год. Петр Дорошенко начинает осаду Белой Церкви и высылает на Подолье наказного гетмана, брата Григория;
  • 1917 год. Регистрируют торговую марку «BMW»;
  • 1917 год… Представители южно-славянских народов подписывают Корфскую декларацию об объединении в единое государство — Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев;
  • 1924 год. Учреждают Международную шахматную федерацию;
  • 1944 год. Мятеж немецкого движения сопротивления с целью убить Гитлера и осуществить государственный переворот;
  • 1969 год. Американский космический корабль «Аполлон-11» совершает первую в истории посадку на Луну;
  • 1976 год. Посадочный отсек американского космического корабля «Викинг-1» совершает мягкую посадку на поверхность Марса;
  • 1993 год. Председатель Совета Безопасности ООН заявляет, что постановление Верховной Рады РФ о статусе Севастополя как российского города не имеет юридической силы.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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