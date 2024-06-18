День пікніка, суші та народження дитячого візочка: що ще святкують 18 червня

Що святкують в Україні та світі 18 червня. Історичні події, пам’ятні дати, народження відомих людей та інші події в Україні та світі цього дня.
Свята та події 18 червня
Міжнародний день боротьби з мовою ненависті
Цей день покликаний підвищити обізнаність про негативний вплив мови ненависті в суспільстві та сприяти толерантності та повазі. Він закликає до активної боротьби з дискримінацією та сприяння культурі миру та розуміння.
Міжнародний день пікніка
Цей день служить нагадуванням про просте задоволення, яке можна отримати, проводячи час на природі з сім’єю чи друзями. Він заохочує людей вийти на свіже повітря та насолодитися спокоєм та красою навколишнього середовища.
Міжнародний день суші
Цей день вшановує одне з найпопулярніших страв японської кухні, що завоювало серця гурманів по всьому світу. Він є визнанням унікальності та майстерності приготування суші.
День народження дитячого візочка
Цей день визнає важливу роль, яку дитячий візочок відіграє у життях батьків і їх малюків. Вона є символом інновацій та зручностей, якими можуть насолоджуватися сучасні сім’ї.
День дільничного офіцера поліції
Цей день присвячений визнанню важливої роботи, яку виконують дільничні офіцери поліції. Вони є ключовим елементом у забезпеченні безпеки та порядку у громадах.
День гордості та гідності аутиста
Цей день покликаний показати повагу та прагне збудувати більш інклюзивне суспільство для людей з аутизмом. Вона заохочує прийняття розмаїття та індивідуальностей кожної особистості.
День любителів риболовлi
Цей день є святкуванням одного з найстарших і найпопулярнiших хобi у свiтi. Вона заохочує подiлитися пристрастю до риболовлi та охорони природних ресурсiв.
Мiжнародний день панiки
Цей день служить нагадуванням про необхiднiсть управлiння стресом та тривогою у повсякденному життi. Вона закли
Іменини 18 червня
18 червня іменини святкують: Олександр, Василь, Віктор, Леонтій, Сергій.
Хто з відомих людей народився 18 червня
У цей день народилися:
- 1964 рік: Кость Павляк, український бард, поет, письменник.
- 1977 рік: Ігор Дашко, офіцер Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни, Герой України.
- 1986 рік: Андрій Волокитін, тричі чемпіон України з шахів у своїй віковій категорії (1997, 1998, 2001).
Пам’ятні дати 18 червня
- 860 рік: Військовий флот під керівництвом Аскольда та Діра здійснює напад на Константинополь.
- 1583 рік: Здійснено перше в історії страхування життя.
- 1637 рік: Запорозькі козаки у співпраці з донськими козаками захоплюють турецьку фортецю Азов.
- 1651 рік: У контексті визвольної війни 1648—1654 років починається Берестецька битва.
- 1668 рік: На зборах на Сербинському Полі козацьке військо обирає Петра Дорошенка Гетьманом.
- 1709 рік: Чортомлицька Січ була знищена.
- 1782 рік: В Швейцарії виконано останню страту за звинуваченням у чаклунстві.
- 1815 рік: Наполеон зазнає поразки у битві при Ватерлоо.
- 1817 рік: У столиці Великої Британії вводять в експлуатацію мост Ватерлоо.
- 1837 рік: Іспанська нація приймає новий основний закон.
- 1889 рік: Р. Ричардсон отримує патент на конструкцію дитячого візочка.
- 1934 рік: Роман Шухевич був арештований за підозрою у причетності до вбивства Перацького.
- 1939 рік: На могилу Тараса Шевченка у Каневі встановлено меморіал.
- 1946 рік: Італія оголошена республікою після проведення референдуму.
- 1976 рік: Сейшельські Острови проголошують свою незалежність.
- 1996 рік: Україна стає членом Конференції з питань роззброєння.
- 2000 рік: У Львові встановлено заборону на публічне відтворення російськомовних пісень.
- 2009 рік: NASA запускає космічний апарат Lunar Reconnaissance Orbiter для дослідження Місяця.