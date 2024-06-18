День пікніка, суші та народження дитячого візочка: що ще святкують 18 червня

Свята та події 18 червня

Міжнародний день боротьби з мовою ненависті

Цей день покликаний підвищити обізнаність про негативний вплив мови ненависті в суспільстві та сприяти толерантності та повазі. Він закликає до активної боротьби з дискримінацією та сприяння культурі миру та розуміння.

Міжнародний день пікніка

Цей день служить нагадуванням про просте задоволення, яке можна отримати, проводячи час на природі з сім’єю чи друзями. Він заохочує людей вийти на свіже повітря та насолодитися спокоєм та красою навколишнього середовища.

Міжнародний день суші

Цей день вшановує одне з найпопулярніших страв японської кухні, що завоювало серця гурманів по всьому світу. Він є визнанням унікальності та майстерності приготування суші.

День народження дитячого візочка

Цей день визнає важливу роль, яку дитячий візочок відіграє у життях батьків і їх малюків. Вона є символом інновацій та зручностей, якими можуть насолоджуватися сучасні сім’ї.

День дільничного офіцера поліції

Цей день присвячений визнанню важливої роботи, яку виконують дільничні офіцери поліції. Вони є ключовим елементом у забезпеченні безпеки та порядку у громадах.

День гордості та гідності аутиста

Цей день покликаний показати повагу та прагне збудувати більш інклюзивне суспільство для людей з аутизмом. Вона заохочує прийняття розмаїття та індивідуальностей кожної особистості.

День любителів риболовлi

Цей день є святкуванням одного з найстарших і найпопулярнiших хобi у свiтi. Вона заохочує подiлитися пристрастю до риболовлi та охорони природних ресурсiв.

Мiжнародний день панiки

Цей день служить нагадуванням про необхiднiсть управлiння стресом та тривогою у повсякденному життi. Вона закли

Іменини 18 червня

18 червня іменини святкують: Олександр, Василь, Віктор, Леонтій, Сергій.

Хто з відомих людей народився 18 червня

У цей день народилися:

1964 рік: Кость Павляк, український бард, поет, письменник.

1977 рік: Ігор Дашко, офіцер Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни, Герой України.

1986 рік: Андрій Волокитін, тричі чемпіон України з шахів у своїй віковій категорії (1997, 1998, 2001).

Пам’ятні дати 18 червня