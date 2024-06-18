День пикника, суши и рождения детской коляски: что еще празднуют 18 июня

Что празднуют в Украине и мире 18 июня. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 18 июня
Международный день борьбы с языком ненависти
Этот день призван повысить осведомленность о негативном влиянии языка ненависти в обществе и способствовать толерантности и уважению. Он призывает к активной борьбе с дискриминацией и содействие культуре мира и понимания.
Международный день пикника
Этот день служит напоминанием о простом удовольствии, которое можно получить, проводя время на природе с семьей или друзьями. Он поощряет людей выйти на свежий воздух и насладиться спокойствием и красотой окружающей среды.
Международный день суши
Этот день чествует одно из самых популярных блюд японской кухни, завоевавшее сердца гурманов по всему миру. Он является признанием уникальности и мастерства приготовления суши.
День рождения детской коляски
Этот день признает важную роль, которую детская коляска играет в жизни родителей и их детей. Она является символом инноваций и удобств, которыми могут наслаждаться современные семьи.
День участкового офицера полиции
Этот день посвящен признанию важной работы, которую выполняют участковые офицеры полиции. Они являются ключевым элементом в обеспечении безопасности и порядка в общинах.
День гордости и достоинства аутиста
Этот день призван показать уважение и стремится построить более инклюзивное общество для людей с аутизмом. Она поощряет принятие разнообразия и индивидуальностей каждой личности.
День любителей рыбалки
Этот день является празднованием одного из старейших и самых популярных хобби в мире. Она поощряет поделиться страстью к рыбалке и охране природных ресурсов.
Международный день паники
Этот день служит напоминанием о необходимости управления стрессом и тревогой в повседневной жизни. Она призывает
Именины 18 июня
18 июня именины празднуют: Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Сергей.
Кто из известных людей родился 18 июня
В этот день родились:
- 1964 год: Кость Павляк, украинский бард, поэт, писатель.
- 1977 год: Игорь Дашко, офицер Государственной пограничной службы Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины.
- 1986 год: Андрей Волокитин, трижды чемпион Украины по шахматам в своей возрастной категории (1997, 1998, 2001).
Памятные даты 18 июня
- 860 год: Военный флот под руководством Аскольда и Дира совершает нападение на Константинополь.
- 1583 год: Осуществлено первое в истории страхование жизни.
- 1637 год: Запорожские казаки в сотрудничестве с донскими казаками захватывают турецкую крепость Азов.
- 1651 год: В контексте освободительной войны 1648-1654 годов начинается Берестецкая битва.
- 1668 год: На собрании на Сербинском Поле казацкое войско избирает Петра Дорошенко Гетманом.
- 1709 год: Чертомлицкая Сечь была уничтожена.
- 1782 год: В Швейцарии исполнена последняя казнь по обвинению в колдовстве.
- 1815 год: Наполеон терпит поражение в битве при Ватерлоо.
- 1817 год: В столице Великобритании вводят в эксплуатацию мост Ватерлоо.
- 1837 год: Испанская нация принимает новый основной закон.
- 1889 год: Р. Ричардсон получает патент на конструкцию детской коляски.
- 1934 год: Роман Шухевич был арестован по подозрению в причастности к убийству Перацкого.
- 1939 год: На могилу Тараса Шевченко в Каневе установлен мемориал.
- 1946 год: Италия объявлена республикой после проведения референдума.
- 1976 год: Сейшельские Острова провозглашают свою независимость.
- 1996 год: Украина становится членом Конференции по вопросам разоружения.
- 2000 год: Во Львове установлен запрет на публичное воспроизведение русскоязычных песен.
- 2009 год: NASA запускает космический аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter для исследования Луны.