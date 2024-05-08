День памяти и примирения и Красного Креста: праздники и события 8 мая

Праздники 8 мая

День памяти и примирения

Этот день посвящен памяти жертв Второй мировой войны и является частью международного почитания. Он был установлен по закону Украины «Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов».

Цель этого дня – почтить память всех жертв войны, а также напомнить о важности примирения и мира. Украина приобщилась к европейской традиции празднования победы над нацизмом, признавая вклад всех борцов против нацизма и чествуя память погибших. Символом этого дня является красный мак, являющийся международным символом памяти жертв всех военных и гражданских вооруженных конфликтов.

Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца

Эта дата избрана в честь дня рождения Жана-Анри Дюнана, основателя Международного комитета Красного Креста (МККК) и первого лауреата Нобелевской премии мира. Этот день важен для чествования принципов Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, который включает около 97 миллионов добровольцев по всему миру.

Всемирный день фасилити-менеджмента

Этот праздник отмечают ежегодно празднуют во вторую среду мая. Его цель – признать жизненно важную роль специалистов по управлению эксплуатацией зданий и сооружений. Это профессионалы, которые обеспечивают, чтобы здания и услуги отвечали потребностям людей, работающих в них и посещающих их каждый день.

День свободной торговли

Этот праздник посвящен продвижению и защите политики свободной торговли. Он подчеркивает важность свободной торговли для экономического роста, создания рабочих мест и улучшения уровня жизни. Он также способствует устранению барьеров в торговле и созданию равных условий для бизнеса по всему миру.

Всемирный день осла

Цель этого праздника – напомнить, какую важную роль сыграли эти животные в жизни людей на протяжении истории. Ослы были одними из первых животных, которых люди начали использовать для перевозки грузов, они же работали на строительстве египетских пирамид и всегда выполняли трудную работу с гордостью и выносливостью.

Даты и события 8 мая

1541 год – испанский конкистадор и путешественник Эрнандо де Сото открывает реку Миссисипи, которую он назвал Река Святого Духа;

1660 год – Карла II провозглашают королем Англии, окончившим 11-летнюю гражданскую войну;

1794 год – казнят на гильотине 51-летнего французского химика Антуана Лорана Лаузье, вся вина которого перед «революционным народом» заключалась в том, что он работал в Генеральном откупе, собиравшем налоги учреждении;

1847 год – шотландский изобретатель из Стонхейвена Роберт Томсон (1822-1873) получает патент на резиновую камеру для колес;

1886 год – доктор Джон Пембертон из Атланты впервые продает свой лечебный эликсир, сегодня его продают по всему миру под названием «Coca-Cola»;

1900 год – Андрей Шептицкий становится митрополитом Львовским;

1926 год – происходит первый авиаперелет над северным полюсом;

1933 год – Махатма Ганди начинает голодную забастовку против британского владычества в Индии;

1947 год – Франция выходит из состава Международного валютного фонда;

1951 год – Иван Драч публикует свое первое стихотворение;

1953 год – первый французский конвертоплан Сюд-Вест SO 1310 «Фарфаде» совершает первый полет как вертолет;

1962 год – в Лондоне перестают ходить последние троллейбусы;

1994 год – Азербайджан присоединяется к договору о прекращении огня в Карабахе.

Кто родился 8 мая

В этот день родились: