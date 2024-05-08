День памяти и примирения и Красного Креста: праздники и события 8 мая

Сегодня, 8 мая, как наверняка известно многим, в Украине и мире отмечают День памяти и примирения. Но это не единственное значимое событие этого дня. Рассказываем о наиболее интересных.
Праздники 8 мая
День памяти и примирения
Этот день посвящен памяти жертв Второй мировой войны и является частью международного почитания. Он был установлен по закону Украины «Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов».
Цель этого дня – почтить память всех жертв войны, а также напомнить о важности примирения и мира. Украина приобщилась к европейской традиции празднования победы над нацизмом, признавая вклад всех борцов против нацизма и чествуя память погибших. Символом этого дня является красный мак, являющийся международным символом памяти жертв всех военных и гражданских вооруженных конфликтов.
Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца
Эта дата избрана в честь дня рождения Жана-Анри Дюнана, основателя Международного комитета Красного Креста (МККК) и первого лауреата Нобелевской премии мира. Этот день важен для чествования принципов Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, который включает около 97 миллионов добровольцев по всему миру.
Всемирный день фасилити-менеджмента
Этот праздник отмечают ежегодно празднуют во вторую среду мая. Его цель – признать жизненно важную роль специалистов по управлению эксплуатацией зданий и сооружений. Это профессионалы, которые обеспечивают, чтобы здания и услуги отвечали потребностям людей, работающих в них и посещающих их каждый день.
День свободной торговли
Этот праздник посвящен продвижению и защите политики свободной торговли. Он подчеркивает важность свободной торговли для экономического роста, создания рабочих мест и улучшения уровня жизни. Он также способствует устранению барьеров в торговле и созданию равных условий для бизнеса по всему миру.
Всемирный день осла
Цель этого праздника – напомнить, какую важную роль сыграли эти животные в жизни людей на протяжении истории. Ослы были одними из первых животных, которых люди начали использовать для перевозки грузов, они же работали на строительстве египетских пирамид и всегда выполняли трудную работу с гордостью и выносливостью.
Даты и события 8 мая
- 1541 год – испанский конкистадор и путешественник Эрнандо де Сото открывает реку Миссисипи, которую он назвал Река Святого Духа;
- 1660 год – Карла II провозглашают королем Англии, окончившим 11-летнюю гражданскую войну;
- 1794 год – казнят на гильотине 51-летнего французского химика Антуана Лорана Лаузье, вся вина которого перед «революционным народом» заключалась в том, что он работал в Генеральном откупе, собиравшем налоги учреждении;
- 1847 год – шотландский изобретатель из Стонхейвена Роберт Томсон (1822-1873) получает патент на резиновую камеру для колес;
- 1886 год – доктор Джон Пембертон из Атланты впервые продает свой лечебный эликсир, сегодня его продают по всему миру под названием «Coca-Cola»;
- 1900 год – Андрей Шептицкий становится митрополитом Львовским;
- 1926 год – происходит первый авиаперелет над северным полюсом;
- 1933 год – Махатма Ганди начинает голодную забастовку против британского владычества в Индии;
- 1947 год – Франция выходит из состава Международного валютного фонда;
- 1951 год – Иван Драч публикует свое первое стихотворение;
- 1953 год – первый французский конвертоплан Сюд-Вест SO 1310 «Фарфаде» совершает первый полет как вертолет;
- 1962 год – в Лондоне перестают ходить последние троллейбусы;
- 1994 год – Азербайджан присоединяется к договору о прекращении огня в Карабахе.
Кто родился 8 мая
В этот день родились:
- 1917 год – выдающийся украинский художник-сценограф, педагог Даниил Лидер;
- 1952 год – украинский педагог, доктор педагогических наук Олег Михайличенко;
- 1962 год – украинский писатель, лауреат малой Шевченковской премии 1997 года Олесь Ульяненко.