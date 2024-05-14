День онлайн-романтики та танцю каченят: що ще святкують 14 травня

Свята та події 14 травня

Міжнародний день шанування чихуахуа

Це особливий час, коли власники та шанувальники цієї породи собак висловлюють свою любов і вдячність маленьким, але сміливим чотирилапим друзям. Чихуахуа відомі своїм великим характером і виразними очима, а також особливим зв’язком зі своїми власниками.

Всесвітній день топіарію

Цей день відзначає мистецтво формування рослин у декоративні форми, які можуть бути тваринами, геометричними фігурами чи скульптурами людей. Садівники та ентузіасти демонструють свої творіння, діляться знаннями та проводять майстер-класи.

День онлайн-романтики

Цей день визнає важливу роль інтернету у сучасних стосунках, відзначаючи історії кохання, які почалися в онлайн-просторі. Він також заохочує безпечні та відповідальні практики онлайн-знайомств.

День поширення інформації про травми спинного мозку

Цей день присвячений інформуванню про причини, профілактику та лікування травм спинного мозку. Він також спрямований на підвищення обізнаності про важливість досліджень для покращення життя тих, хто зазнав таких травм.

День пам’яті українців які рятували євреїв під час Другої світової

Цей день вшановує мужність та гуманність українців, які ризикували власним життям, рятуючи євреїв від нацистського переслідування. Він нагадує про важливість пам’яті та визнання цих героїчних вчинків.

День танцю маленьких каченят

Цей день присвячений веселому танцю, який знають і люблять у всьому світі. Він символізує радість та єднання людей різного віку, які разом танцюють під знайому мелодію.

День народження вазеліну

Цей день відзначає створення вазеліну, який широко використовується не лише в медицині, а й у багатьох інших сферах. Вазелін допомагає при опіках, запаленнях та сухості шкіри, а також використовується для захисту металу від корозії.

Радониця

Це день, коли традиційно поминають померлих, відвідуючи кладовища та моляться за душі усопших. Він відзначається після світлого праздника Пасхи і є часом, коли віряни діляться радістю воскресіння з тими, хто вже пішов у вічність.

Іменини 14 травня

14 травня іменини святкують: Єремій, Макар, Гнат, Тамара, Ніна.

Хто з відомих людей народився 14 травня

У цей день народилися:

1627 рік: Петро Дорошенко став гетьманом Запорізького козацтва.

1871 рік: Народився Василь Стефаник, видатний український літератор, експресіоніст, активіст та політичний діяч.

1920 рік: Ярослава Стецько, відома українська політик та журналіст, заснувала Червоний Хрест УПА.

1975 рік: Світ побачив Святослава Вакарчука, майбутнього фронтмена відомого українського рок-гурту «Океан Ельзи».

Пам’ятні дати 14 травня