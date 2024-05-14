День онлайн-романтики и танца утят: что еще празднуют 14 мая

Что празднуют в Украине и мире 14 мая. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 14 мая
Международный день почитания чихуахуа
Это особое время, когда владельцы и поклонники этой породы собак выражают свою любовь и благодарность маленьким, но смелым четвероногим друзьям. Чихуахуа известны своим большим характером и выразительными глазами, а также особой связью со своими владельцами.
Всемирный день топиария
Этот день отмечает искусство формирования растений в декоративные формы, которые могут быть животными, геометрическими фигурами или скульптурами людей. Садоводы и энтузиасты демонстрируют свои творения, делятся знаниями и проводят мастер-классы.
День онлайн-романтики
Этот день признает важную роль интернета в современных отношениях, отмечая истории любви, которые начались в онлайн-пространстве. Он также поощряет безопасные и ответственные практики онлайн-знакомств.
День распространения информации о травмах спинного мозга
Этот день посвящен информированию о причинах, профилактике и лечении травм спинного мозга. Он также направлен на повышение осведомленности о важности исследований для улучшения жизни тех, кто получил такие травмы.
День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны
Этот день чтит мужество и гуманность украинцев, которые рисковали собственной жизнью, спасая евреев от нацистского преследования. Он напоминает о важности памяти и признания этих героических поступков.
День танца маленьких утят
Этот день посвящен веселому танцу, который знают и любят во всем мире. Он символизирует радость и единение людей разного возраста, которые вместе танцуют под знакомую мелодию.
День рождения вазелина
Этот день отмечает создание вазелина, который широко используется не только в медицине, но и во многих других сферах. Вазелин помогает при ожогах, воспалениях и сухости кожи, а также используется для защиты металла от коррозии.
Радоница
Это день, когда традиционно поминают умерших, посещая кладбища и молятся за души усопших. Он отмечается после светлого праздника Пасхи и является временем, когда верующие делятся радостью воскресения с теми, кто уже ушел в вечность.
Именины 14 мая
14 мая именины празднуют: Иеремий, Макар, Игнат, Тамара, Нина.
Кто из известных людей родился 14 мая
В этот день родились:
- 1627 год: Петр Дорошенко стал гетманом Запорожского казачества.
- 1871 год: Родился Василий Стефаник, выдающийся украинский литератор, экспрессионист, активист и политический деятель.
- 1920 год: Ярослава Стецько, известная украинская политик и журналист, основала Красный Крест УПА.
- 1975 год: Мир увидел Святослава Вакарчука, будущего фронтмена известной украинской рок-группы «Океан Эльзы».
Памятные даты 14 мая
- 1796 год: Британский хирург Эдвард Дженнер впервые в мире делает успешную прививку от оспы 8-летнему мальчику.
- 1811 год: Парагвай получает независимость от Испании.
- 1853 год: В США получили патент на сгущенное молоко.
- 1900 год: В Париже открывают II Олимпийские игры.
- 1940 год: Нидерланды капитулируют перед вермахтом в первый год Второй мировой войны.
- 1948 год: В Тель-Авиве премьер-министр Давид Бен-Гурион публично провозглашает Декларацию независимости Израиля.
- 1955 год: В Варшаве подписывают договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи социалистических стран (Варшавский договор) и создают объединенное командование вооруженными силами.
- 1975 год: Футболисты «Динамо» (Киев) впервые завоевывают Кубок Обладателей Кубков.