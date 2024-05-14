Новости Одессы и Одесской области

День онлайн-романтики и танца утят: что еще празднуют 14 мая

День онлайн-романтики и танца утят: что еще празднуют 14 мая

Что празднуют в Украине и мире 14 мая. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.

Праздники и события 14 мая

Международный день почитания чихуахуа

Это особое время, когда владельцы и поклонники этой породы собак выражают свою любовь и благодарность маленьким, но смелым четвероногим друзьям. Чихуахуа известны своим большим характером и выразительными глазами, а также особой связью со своими владельцами.

Всемирный день топиария

Этот день отмечает искусство формирования растений в декоративные формы, которые могут быть животными, геометрическими фигурами или скульптурами людей. Садоводы и энтузиасты демонстрируют свои творения, делятся знаниями и проводят мастер-классы.

День онлайн-романтики

Этот день признает важную роль интернета в современных отношениях, отмечая истории любви, которые начались в онлайн-пространстве. Он также поощряет безопасные и ответственные практики онлайн-знакомств.

День распространения информации о травмах спинного мозга

Этот день посвящен информированию о причинах, профилактике и лечении травм спинного мозга. Он также направлен на повышение осведомленности о важности исследований для улучшения жизни тех, кто получил такие травмы.

День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны

Этот день чтит мужество и гуманность украинцев, которые рисковали собственной жизнью, спасая евреев от нацистского преследования. Он напоминает о важности памяти и признания этих героических поступков.

День танца маленьких утят

Этот день посвящен веселому танцу, который знают и любят во всем мире. Он символизирует радость и единение людей разного возраста, которые вместе танцуют под знакомую мелодию.

День рождения вазелина

Этот день отмечает создание вазелина, который широко используется не только в медицине, но и во многих других сферах. Вазелин помогает при ожогах, воспалениях и сухости кожи, а также используется для защиты металла от коррозии.

Радоница

Это день, когда традиционно поминают умерших, посещая кладбища и молятся за души усопших. Он отмечается после светлого праздника Пасхи и является временем, когда верующие делятся радостью воскресения с теми, кто уже ушел в вечность.

Именины 14 мая

14 мая именины празднуют: Иеремий, Макар, Игнат, Тамара, Нина.

Кто из известных людей родился 14 мая

В этот день родились:

  • 1627 год: Петр Дорошенко стал гетманом Запорожского казачества.
  • 1871 год: Родился Василий Стефаник, выдающийся украинский литератор, экспрессионист, активист и политический деятель.
  • 1920 год: Ярослава Стецько, известная украинская политик и журналист, основала Красный Крест УПА.
  • 1975 год: Мир увидел Святослава Вакарчука, будущего фронтмена известной украинской рок-группы «Океан Эльзы».

Памятные даты 14 мая

  • 1796 год: Британский хирург Эдвард Дженнер впервые в мире делает успешную прививку от оспы 8-летнему мальчику.
  • 1811 год: Парагвай получает независимость от Испании.
  • 1853 год: В США получили патент на сгущенное молоко.
  • 1900 год: В Париже открывают II Олимпийские игры.
  • 1940 год: Нидерланды капитулируют перед вермахтом в первый год Второй мировой войны.
  • 1948 год: В Тель-Авиве премьер-министр Давид Бен-Гурион публично провозглашает Декларацию независимости Израиля.
  • 1955 год: В Варшаве подписывают договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи социалистических стран (Варшавский договор) и создают объединенное командование вооруженными силами.
  • 1975 год: Футболисты «Динамо» (Киев) впервые завоевывают Кубок Обладателей Кубков.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua