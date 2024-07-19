День нових друзів тренера в Україні: що ще святкують 19 липня

Свята та події 19 липня

Міжнародний день ретейнерів

Цей день присвячений ретейнерам — спеціальним пристроям для підтримки результатів ортодонтичного лікування. Він нагадує пацієнтам про важливість дотримання рекомендацій стоматологів для збереження здоров’я зубів після зняття брекетів. Фахівці використовують цей день для підвищення обізнаності про ретейнери, їхні типи та правильний догляд за ними.

День тренера в Україні

Це свято відзначає важливу роль тренерів у розвитку спорту та фізичної культури в Україні. Воно є нагодою вшанувати професіоналів, які виховують спортсменів і допомагають їм досягати високих результатів. У цей день проводяться урочисті заходи, нагородження та спортивні змагання на честь тренерів.

День нових друзів

Цей день присвячений налагодженню нових знайомств і зміцненню дружніх стосунків. Він заохочує людей бути відкритими до спілкування, допомагає знайти нових друзів і покращити соціальне життя. У цей день організовуються різноманітні заходи, спрямовані на знайомство та взаємодію між людьми.

Іменини 19 липня

19 липня іменини святкують: Григорій, Дмитро, Роман, Степан, Євгенія.

Хто з відомих людей народився 19 липня

У цей день народилися:

1971 рік: український боксер та політик Віталій Кличко;

1976 рік: український футболіст Олександр Радченко;

1983 рік: українська балерина, прима Берлінського державного балету та запрошена зірка Королівського театру Ковент-Гарден у Лондоні Яна Саленко.

Пам’ятні дати 19 липня