День новых друзей тренера в Украине: что еще празднуют 19 июля

Что празднуют в Украине и мире 19 июля. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 19 июля
Международный день ретейнеров
Этот день посвящен ретейнерам — специальным устройствам для поддержания результатов ортодонтического лечения. Он напоминает пациентам о важности соблюдения рекомендаций стоматологов для сохранения здоровья зубов после снятия брекетов. Специалисты используют этот день для повышения осведомленности о ретейнерах, их типах и правильном уходе за ними.
День тренера в Украине
Этот праздник отмечает важную роль тренеров в развитии спорта и физической культуры в Украине. Он является поводом почтить профессионалов, которые воспитывают спортсменов и помогают им достигать высоких результатов. В этот день проводятся торжественные мероприятия, награждения и спортивные соревнования в честь тренеров.
День новых друзей
Этот день посвящен налаживанию новых знакомств и укреплению дружеских отношений. Он поощряет людей быть открытыми к общению, помогает найти новых друзей и улучшить социальную жизнь. В этот день организовываются различные мероприятия, направленные на знакомство и взаимодействие между людьми.
Именины 19 июля
19 июля именины празднуют: Григорий, Дмитрий, Роман, Степан, Евгения.
Кто из известных людей родился 19 июля
В этот день родились:
- 1971 год: украинский боксер и политик Виталий Кличко;
- 1976 год: украинский футболист Александр Радченко;
- 1983 год: украинская балерина, прима Берлинского государственного балета и приглашенная звезда Королевского театра Ковент-Гарден в Лондоне Яна Саленко.
Памятные даты 19 июля
- 711 год: между вестготами и армией Омеядов происходит битва при Гвадалете, заканчивающаяся полной победой арабов;
- 1551 год: Карлсбургским договором подтверждаются права Габсбургов на Венгерское королевство и Трансильванское княжество;
- 1650 год: османский посол Осман-ага в Чигирине заключает военный союз с Богданом Хмельницким;
- 1822 год: французский ученый Жозеф Ньепс создает первую в мире фотографию;
- 1870 год: начинается французско-прусская война;
- 1900 год: открывается Парижское метро;
- 1969 год: Индира Ганди отдает распоряжение о национализации 14 крупнейших индийских банков;
- 2022 год: Албания и Северная Македония начинают переговоры о вступлении в ЕС.