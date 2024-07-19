День новых друзей тренера в Украине: что еще празднуют 19 июля

Праздники и события 19 июля

Международный день ретейнеров

Этот день посвящен ретейнерам — специальным устройствам для поддержания результатов ортодонтического лечения. Он напоминает пациентам о важности соблюдения рекомендаций стоматологов для сохранения здоровья зубов после снятия брекетов. Специалисты используют этот день для повышения осведомленности о ретейнерах, их типах и правильном уходе за ними.

День тренера в Украине

Этот праздник отмечает важную роль тренеров в развитии спорта и физической культуры в Украине. Он является поводом почтить профессионалов, которые воспитывают спортсменов и помогают им достигать высоких результатов. В этот день проводятся торжественные мероприятия, награждения и спортивные соревнования в честь тренеров.

День новых друзей

Этот день посвящен налаживанию новых знакомств и укреплению дружеских отношений. Он поощряет людей быть открытыми к общению, помогает найти новых друзей и улучшить социальную жизнь. В этот день организовываются различные мероприятия, направленные на знакомство и взаимодействие между людьми.

Именины 19 июля

19 июля именины празднуют: Григорий, Дмитрий, Роман, Степан, Евгения.

Кто из известных людей родился 19 июля

В этот день родились:

1971 год: украинский боксер и политик Виталий Кличко;

1976 год: украинский футболист Александр Радченко;

1983 год: украинская балерина, прима Берлинского государственного балета и приглашенная звезда Королевского театра Ковент-Гарден в Лондоне Яна Саленко.

Памятные даты 19 июля