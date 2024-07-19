День новых друзей тренера в Украине: что еще празднуют 19 июля

День новых друзей тренера в Украине: что еще празднуют 19 июля

Что празднуют в Украине и мире 19 июля. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.

Праздники и события 19 июля

Международный день ретейнеров

Этот день посвящен ретейнерам — специальным устройствам для поддержания результатов ортодонтического лечения. Он напоминает пациентам о важности соблюдения рекомендаций стоматологов для сохранения здоровья зубов после снятия брекетов. Специалисты используют этот день для повышения осведомленности о ретейнерах, их типах и правильном уходе за ними.

День тренера в Украине

Этот праздник отмечает важную роль тренеров в развитии спорта и физической культуры в Украине. Он является поводом почтить профессионалов, которые воспитывают спортсменов и помогают им достигать высоких результатов. В этот день проводятся торжественные мероприятия, награждения и спортивные соревнования в честь тренеров.

День новых друзей

Этот день посвящен налаживанию новых знакомств и укреплению дружеских отношений. Он поощряет людей быть открытыми к общению, помогает найти новых друзей и улучшить социальную жизнь. В этот день организовываются различные мероприятия, направленные на знакомство и взаимодействие между людьми.

Именины 19 июля

19 июля именины празднуют: Григорий, Дмитрий, Роман, Степан, Евгения.

Кто из известных людей родился 19 июля

В этот день родились:

  • 1971 год: украинский боксер и политик Виталий Кличко;
  • 1976 год: украинский футболист Александр Радченко;
  • 1983 год: украинская балерина, прима Берлинского государственного балета и приглашенная звезда Королевского театра Ковент-Гарден в Лондоне Яна Саленко.

Памятные даты 19 июля

  • 711 год: между вестготами и армией Омеядов происходит битва при Гвадалете, заканчивающаяся полной победой арабов;
  • 1551 год: Карлсбургским договором подтверждаются права Габсбургов на Венгерское королевство и Трансильванское княжество;
  • 1650 год: османский посол Осман-ага в Чигирине заключает военный союз с Богданом Хмельницким;
  • 1822 год: французский ученый Жозеф Ньепс создает первую в мире фотографию;
  • 1870 год: начинается французско-прусская война;
  • 1900 год: открывается Парижское метро;
  • 1969 год: Индира Ганди отдает распоряжение о национализации 14 крупнейших индийских банков;
  • 2022 год: Албания и Северная Македония начинают переговоры о вступлении в ЕС.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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