День народження мобільного телефону та кавомолки: свята з події 3 квітня

Свята 3 квітня

Всесвітній день водних тварин

Це щорічна подія, метою якої є поширення інформації про тварин, що мешкають у воді або поблизу водойм. Це не лише восьминоги, кити чи дельфіни. До цієї групи входять багато інших тварин, зокрема, пінгвіни, білі ведмеді, морські та земноводні птахи.

Це свято відзначається з 2017 року з ініціативи Клініки прав тварин при юридичній школі Льюїса та Кларка. Поки що він маловідомий, але щороку набуває все більшого поширення.

День народження мобільного телефону

Саме 3 квітня 1973 року американський винахідник (до речі, українського походження) Мартін Купер показав світові перший мобільний телефон, а потім зателефонував своїм конкурентам із компанії Bell Labs.

Вже багато років людство не може уявити життя без мобільних телефонів, адже ці гаджети портативні, тобто дозволяють спілкуватись у реальному часі з будь-якого місця. Згодом мобільний телефон розвинувся до смартфона, що виконує безліч функцій, але без винаходу Купера розвиток мобільної індустрії був би неможливим.

Ви також можете дізнатися: Чи можна спати поряд із телефоном на зарядці?

День народження штрих-коду

А ще 3 квітня святкують День народження штрих-коду. Штрих-код – це графічна інформація, яка наноситься на певний предмет, щоб пізніше його ідентифікувати. І саме цього дня компанія IBM показала штрих-код, який спільно створили Бернард Сільвер та Норман Джозеф Вудланд.

День народження кавомолки

3 квітня щороку власний День народження відзначає кавомолка, бо саме цього дня 1829 року Джеймс Каррінгтон запатентував ручну кавомолку.

Пристрій для перемелювання кавових зерен значно спрощує та прискорює процес приготування кави. Від ступеня помелу залежить смак напою.

У давнину люди використовували для перемелювання зерен дерев’яні ступи, пізніше вигадали керамічні та сталеві жорна.

У світі користуються електричними кавомолками, які працюють за принципом міксера.

День піших прогулянок

День піших прогулянок, що відзначається щорічно в першу середу квітня, заохочує людей по всьому світу зашнурувати кросівки та зробити крок на краще здоров’я. Спонсорований Американською асоціацією серця, цей день наголошує на важливості фізичної активності, зокрема, ходіння, як доступного способу зміцнення здоров’я.

Пам’ятні дати та події 3 квітня

1043 рік – Едуарда Сповідника коронують на англійський престол;

1502 рік – починається четверта експедиція Христофора Колумба до берегів Америки;

1559 рік – підписують Като-Камбрезький мир, що завершує Італійські війни 1494-1559 років;

1863 рік – у США вручають перші військово-морські медалі;

1879 рік – у болгарському місті Тирнове скликають Великі народні збори, на яких столицею держави обирають місто Софію;

1885 – Готтліб Даймлер отримує німецький патент на високошвидкісний бензиновий чотиритактний двигун «Standuhr»;

1907 рік – створюють Університет Саскачевану (Канада);

1910 рік – вперше здійснюють сходження на найвищу вершину Північної Америки Мак-Кінлі (6193 м) на Алясці;

1913 рік – лідер англійських суфражисток Еммелін Панкгерст звинувачують у підбурюванні до підпалів і засуджують до трьох років ув’язнення;

1918 рік – Перша світова війна: французького маршала Фердинанда Фоша призначають головнокомандувачем військ Антанти на західному фронті;

1933 рік – у Херсоні український хірург Юрій Вороний уперше у світі виконує клінічну пересадку нирки (26-річній жінці пересадили орган 60-річного померлого чоловіка);

1933 рік – літак вперше перелітає через Еверест;

1948 рік – президент США Гаррі Трумен затверджує Акт про надання країнам грошової допомоги – відомий як «план Маршалла»;

1973 рік – засновують літературну премію імені Павла Тичини;

1973 – перший дзвінок по стільниковому телефону: Мартін Купер з Motorola набирає конкурентів з Bell Labs;

1981 рік – виходить перший номер польського незалежного профспілкового видання «Тижневик Солідарність»;

1987 рік – у приміщенні штаб-квартири Всесвітньої організації охорони здоров’я забороняють курити;

1990 рік – над Львівською ратушею вперше в обласному центрі України офіційно піднімають синьо-жовтий прапор, насамперед освячений у греко-католицькому кафедральному соборі Святого Юра;

1999 рік – збройні сили НАТО завдають першого повітряного удару по столиці Югославії Белграду;

2007 рік – французький швидкісний поїзд TGV встановлює новий світовий рекорд швидкості для пасажирського поїзда: 574,8 км/год.

Хто народився 3 квітня

Цього дня народились: