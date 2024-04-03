День рождения мобильного телефона и кофемолки: праздники с события 3 апреля

Праздники 3 апреля

Всемирный день водных животных

Это ежегодное событие, целью которого является распространение информации о животных, обитающих в воде или вблизи водоемов. Это не только осьминоги, киты или дельфины. В эту группу входят многие другие животные, в частности, пингвины, белые медведи, морские и земноводные птицы.

Этот праздник отмечается с 2017 года по инициативе Клиники прав животных при юридической школе Льюиса и Кларка. Пока что он малоизвестен, но ежегодно получает все большее распространение.

День рождения мобильного телефона

Именно 3 апреля 1973 года американский изобретатель (кстати, украинского происхождения) Мартин Купер показал миру первый мобильный телефон, а затем позвонил по телефону своим конкурентам из компании Bell Labs.

Уже много лет человечество не может представить жизнь без мобильных телефонов, ведь эти гаджеты портативны, то есть позволяют общаться в реальном времени с любого места. Впоследствии мобильный телефон развился до смартфона, выполняющего множество функций, но без изобретения Купера развитие мобильной индустрии было бы невозможным.

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День рождения штрих-кода

А еще 3 апреля празднуют День рождения штрих-кода. Штрих-код – это графическая информация, которая наносится на определенный предмет, чтобы позже его идентифицировать. И именно в этот день компания IBM показала штрих-код, который совместно создали Бернард Сильвер и Норман Джозеф Вудланд.

День рождения кофемолки

3 апреля каждый год собственный День рождения отмечает кофемолка, потому что именно в этот день в 1829 году Джеймс Каррингтон запатентовал ручную кофемолку.

Устройство для перемола кофейных зерен значительно упрощает и ускоряет процесс приготовления кофе. От степени помола зависит также вкус напитка.

В древности люди использовали для перемалывания зерен деревянные ступы, позже придумали керамические и стальные жернова.

В современном мире пользуются электрическими кофемолками, работающими по принципу миксера.

День пеших прогулок

День пеших прогулок, отмечаемый ежегодно в первую среду апреля, поощряет людей по всему миру зашнуровать кроссовки и сделать шаг к лучшему здоровью. Спонсорированный Американской ассоциацией сердца, этот день подчеркивает важность физической активности, в частности, хождения, как доступного способа укрепления здоровья.

Памятные даты и события 3 апреля

1043 год – Эдуарда Исповедника коронуют на английский престол;

1502 год – начинается четвертая экспедиция Христофора Колумба к берегам Америки;

1559 год – подписывают Като-Камбрежский мир, завершающий Итальянские войны 1494-1559 годов;

1863 год – в США вручают первые военно-морские медали;

1879 год – в болгарском городе Тырново созывают Большое народное собрание, на котором столицей государства избирают город Софию;

1885 год – Готтлиб Даймлер получает немецкий патент на высокоскоростной бензиновый четырехтактный двигатель «Standuhr»;

1907 год – создают Университет Саскачевану (Канада);

1910 год – впервые совершают восхождение на самую высокую вершину Северной Америки Мак-Кинли (6193 м) на Аляске;

1913 год – лидер английских суфражисток Эммелин Панкгерст обвиняют в подстрекательстве к поджогам и приговаривают к трем годам заключения;

1918 год – Первая мировая война: французского маршала Фердинанда Фоша назначают главнокомандующим войск Антанты на западном фронте;

1933 год – в Херсоне украинский хирург Юрий Вороный впервые в мире выполняет клиническую пересадку почки (26-летней женщине пересадили орган 60-летнего умершего мужчины);

1933 год – самолет впервые перелетает через Эверест;

1948 год – президент США Гарри Трумэн утверждает Акт о предоставлении странам денежной помощи – известный как «план Маршалла»;

1973 год – учреждают литературную премию имени Павла Тычины;

1973 год – первый звонок по сотовому телефону: Мартин Купер из Motorola набирает конкурентов из Bell Labs;

1981 год – выходит первый номер польского независимого профсоюзного издания «Еженедельник Солидарность»;

1987 год – в помещении штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения запрещают курить;

1990 год – над Львовской ратушей впервые в областном центре Украины официально поднимают сине-желтый флаг, прежде освященный в греко-католическом кафедральном соборе Святого Юра;

1999 год – вооруженные силы НАТО наносят первый воздушный удар по столице Югославии Белграду;

2007 год – французский скоростной поезд «TGV» устанавливает новый мировой рекорд скорости для пассажирского поезда: 574,8 км/ч.

Кто родился 3 апреля

В этот день родились: