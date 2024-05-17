День народження інтернету та горіху: що ще святкують 17 травня

Свята та події 17 травня

Міжнародний день телефону довіри для дітей

Цей день підкреслює важливість телефонів довіри як засобу захисту прав дітей. Він визнає зусилля організацій, що працюють над наданням підтримки та захисту дітям у складних життєвих обставинах. Це час, коли акцентується увага на доступності механізмів захисту для наймолодших.

Міжнародний день віртуальних помічників

Відзначення ролі віртуальних помічників у сучасному житті. Вони полегшують повсякденні завдання, допомагаючи планувати день та організовувати справи. Цей день визнає внесок цифрових помічників у розвиток технологій та їх вплив на повсякденне життя.

День зникаючих видів

Спрямований на привернення уваги до проблеми вимирання видів. Він закликає до дій щодо збереження біорізноманіття та підвищення обізнаності про екологічні наслідки зникнення видів. Цей день нагадує про взаємозв’язок усіх живих істот на планеті.

Всесвітній день обізнаності про нейрофіброматоз

Має на меті підвищення обізнаності про нейрофіброматоз, спадкове захворювання, що впливає на нервову систему. Цей день важливий для інформування про симптоми, лікування та підтримку осіб, що живуть з цим станом.

День горіха

Відзначається для підвищення усвідомлення про користь горіхів для здоров’я. Горіхи є джерелом корисних жирів та поживних речовин, які сприяють здоров’ю серця. Цей день також спонукає до включення горіхів у раціон як частини здорового харчування.

Міжнародний день боротьби з гомофобією

Цей день підкреслює необхідність боротьби з дискримінацією та підтримки рівності. Він відзначає прогрес у захисті прав ЛГБТ+ спільноти та нагадує про важливість продовження боротьби за рівність та прийняття.

Всесвітній день пульмонолога

Цей день вшановує лікарів-пульмонологів та їхню роботу у сфері здоров’я легень. Він також сприяє підвищенню обізнаності про захворювання дихальних шляхів та важливість їх профілактики.

Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією

Спрямований на підвищення обізнаності про ризики високого кров’яного тиску. Цей день наголошує на важливості регулярного вимірювання тиску та здорового способу життя для запобігання серцево-судинним захворюванням.

Всесвітній день електрозв’язку та інформаційного суспільства

Відзначає роль телекомунікацій та ІТ у сучасному світі. Цей день закликає до розвитку та доступності технологій для всіх, підкреслюючи їх значення для глобального прогресу та зв’язку.

День народження Інтернету

Цей день відзначає створення Інтернету, який змінив світ комунікацій та інформації. Він вшановує інновації та технологічні досягнення, що забезпечили нам доступ до безмежного світу знань та можливостей.

Іменини 17 травня

17 травня іменини святкують: Панас, Антоній, Ісаак, Валеріан, Климент, Кирило, Леонтій, Микита, Мирослава, Марія.

Хто з відомих людей народився 17 травня

У цей день народилися:

1929 рік: У цьому році Борис Шарварко, який здобув визнання як народний артист України, розпочав свою кар’єру режисера.

1981 рік: Микола Цюрик, солдат Збройних сил України, проявив героїзм під час оборони від російського вторгнення, за що був удостоєний звання Героя України.

Пам’ятні дати 17 травня