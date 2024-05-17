День рождения интернета и ореха: что еще празднуют 17 мая

Праздники и события 17 мая

Международный день телефона доверия для детей

Этот день подчеркивает важность телефонов доверия как средства защиты прав детей. Он признает усилия организаций, работающих над оказанием поддержки и защиты детям в сложных жизненных обстоятельствах. Это время, когда акцентируется внимание на доступности механизмов защиты для самых маленьких.

Международный день виртуальных помощников

Отмечание роли виртуальных помощников в современной жизни. Они облегчают повседневные задачи, помогая планировать день и организовывать дела. Этот день признает вклад цифровых помощников в развитие технологий и их влияние на повседневную жизнь.

День исчезающих видов

Направлен на привлечение внимания к проблеме вымирания видов. Он призывает к действиям по сохранению биоразнообразия и повышению осведомленности об экологических последствиях исчезновения видов. Этот день напоминает о взаимосвязи всех живых существ на планете.

Всемирный день осведомленности о нейрофиброматозе

Имеет целью повышение осведомленности о нейрофиброматозе, наследственное заболевание, влияющее на нервную систему. Этот день важен для информирования о симптомах, лечении и поддержке лиц, живущих с этим состоянием.

День ореха

Отмечается для повышения осознания о пользе орехов для здоровья. Орехи являются источником полезных жиров и питательных веществ, которые способствуют здоровью сердца. Этот день также побуждает к включению орехов в рацион как части здорового питания.

Международный день борьбы с гомофобией

Этот день подчеркивает необходимость борьбы с дискриминацией и поддержки равенства. Он отмечает прогресс в защите прав ЛГБТ+ сообщества и напоминает о важности продолжения борьбы за равенство и принятие.

Всемирный день пульмонолога

Этот день чествует врачей-пульмонологов и их работу в сфере здоровья легких. Он также способствует повышению осведомленности о заболеваниях дыхательных путей и важности их профилактики.

Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией

Направлен на повышение осведомленности о рисках высокого кровяного давления. Этот день подчеркивает важность регулярного измерения давления и здорового образа жизни для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний.

Всемирный день электросвязи и информационного общества

Отмечает роль телекоммуникаций и ИТ в современном мире. Этот день призывает к развитию и доступности технологий для всех, подчеркивая их значение для глобального прогресса и связи.

День рождения Интернета

Этот день отмечает создание Интернета, который изменил мир коммуникаций и информации. Он чтит инновации и технологические достижения, обеспечившие нам доступ к безграничному миру знаний и возможностей.

Именины 17 мая

17 мая именины празднуют: Афанасий, Антоний, Исаак, Валериан, Климент, Кирилл, Леонтий, Никита, Мирослава, Мария.

Кто из известных людей родился 17 мая

В этот день родились:

1929 год: В этом году Борис Шарварко, который получил признание как народный артист Украины, начал свою карьеру режиссера.

1981 год: Николай Цюрик, солдат Вооруженных сил Украины, проявил героизм во время обороны от российского вторжения, за что был удостоен звания Героя Украины.

Памятные даты 17 мая