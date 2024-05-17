День рождения интернета и ореха: что еще празднуют 17 мая

Что празднуют в Украине и мире 17 мая. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 17 мая
Международный день телефона доверия для детей
Этот день подчеркивает важность телефонов доверия как средства защиты прав детей. Он признает усилия организаций, работающих над оказанием поддержки и защиты детям в сложных жизненных обстоятельствах. Это время, когда акцентируется внимание на доступности механизмов защиты для самых маленьких.
Международный день виртуальных помощников
Отмечание роли виртуальных помощников в современной жизни. Они облегчают повседневные задачи, помогая планировать день и организовывать дела. Этот день признает вклад цифровых помощников в развитие технологий и их влияние на повседневную жизнь.
День исчезающих видов
Направлен на привлечение внимания к проблеме вымирания видов. Он призывает к действиям по сохранению биоразнообразия и повышению осведомленности об экологических последствиях исчезновения видов. Этот день напоминает о взаимосвязи всех живых существ на планете.
Всемирный день осведомленности о нейрофиброматозе
Имеет целью повышение осведомленности о нейрофиброматозе, наследственное заболевание, влияющее на нервную систему. Этот день важен для информирования о симптомах, лечении и поддержке лиц, живущих с этим состоянием.
День ореха
Отмечается для повышения осознания о пользе орехов для здоровья. Орехи являются источником полезных жиров и питательных веществ, которые способствуют здоровью сердца. Этот день также побуждает к включению орехов в рацион как части здорового питания.
Международный день борьбы с гомофобией
Этот день подчеркивает необходимость борьбы с дискриминацией и поддержки равенства. Он отмечает прогресс в защите прав ЛГБТ+ сообщества и напоминает о важности продолжения борьбы за равенство и принятие.
Всемирный день пульмонолога
Этот день чествует врачей-пульмонологов и их работу в сфере здоровья легких. Он также способствует повышению осведомленности о заболеваниях дыхательных путей и важности их профилактики.
Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией
Направлен на повышение осведомленности о рисках высокого кровяного давления. Этот день подчеркивает важность регулярного измерения давления и здорового образа жизни для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний.
Всемирный день электросвязи и информационного общества
Отмечает роль телекоммуникаций и ИТ в современном мире. Этот день призывает к развитию и доступности технологий для всех, подчеркивая их значение для глобального прогресса и связи.
День рождения Интернета
Этот день отмечает создание Интернета, который изменил мир коммуникаций и информации. Он чтит инновации и технологические достижения, обеспечившие нам доступ к безграничному миру знаний и возможностей.
Именины 17 мая
17 мая именины празднуют: Афанасий, Антоний, Исаак, Валериан, Климент, Кирилл, Леонтий, Никита, Мирослава, Мария.
Кто из известных людей родился 17 мая
В этот день родились:
- 1929 год: В этом году Борис Шарварко, который получил признание как народный артист Украины, начал свою карьеру режиссера.
- 1981 год: Николай Цюрик, солдат Вооруженных сил Украины, проявил героизм во время обороны от российского вторжения, за что был удостоен звания Героя Украины.
Памятные даты 17 мая
- 1718 год: Джеймс Пакл, британский юрист, стал изобретателем первого пулемета в истории, за что получил официальный патент.
- 1792 год: Соглашение, известное как «Платановый пакт», было подписано 24 брокерами на Уолл-стрит в Нью-Йорке, что стало основой для создания нью-йоркской фондовой биржи.
- 1861 год: Из Лондона в Париж отправилась первая организованная туристическая группа, отправленная первым в мире туристическим агентством.
- 1877 год: Бостонский офис стал местом, где был установлен первый телефонный распределительный щит, что стало новаторством в телекоммуникациях.
- 1883 год: Американская публика впервые увидела шоу «Дикий Запад», которое имело свою премьеру в США.
- 1887 год: Шахтеры Донбасса начали свою первую забастовку, требуя улучшения условий труда.
- 1916 год: Великобритания стала первой страной, которая внедрила летнее время, изменив стандартное время для экономии света днем.
- 1928 год: Бенито Муссолини начал строительство первых скоростных автострад в Италии, создав для этого Службу дорог.
- 1934 год: В Аргентине был издан первый номер украинской газеты «Наш клич», что стало важным шагом для украинской диаспоры.
- 1942 год: Немецкие войска начали наступательную операцию под Харьковом, что стало ключевым моментом в ходе Второй мировой войны.
- 1973 год: В Белом доме начались слушания, связанные с Уотергейтским скандалом, который стал одним из крупнейших политических кризисов в США.
- 1978 год: Полиция Лозанны обнаружила похищенные останки известного комика Чарли Чаплина, которые были похищены из его могилы 11 недель назад.
- 2000 год: Турецкий футбольный клуб «Галатасарай» одержал победу над «Арсеналом» в финале Кубка УЕФА, выиграв серию пенальти со счетом 4:1 после ничьей в основное и дополнительное время.