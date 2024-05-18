День музеїв та резервіста: що ще святкують 18 травня

Свята та події 18 травня

Міжнародний день порід спадщини

Святкування цього дня спрямоване на підвищення обізнаності про рідкісні породи худоби та птиці, які є частиною культурної спадщини. Цей день підкреслює важливість збереження біорізноманіття та сталого сільського господарства.

Всесвітній день скрипки

Цей день вшановує скрипку як один з найулюбленіших музичних інструментів, що має багату історію та значення у світовій культурі. Він відзначає внесок скрипки у розвиток музики та її універсальність.

День свободи культури

Цей день присвячений вільній культурі та її ролі у суспільстві. Він підтримує митців, які працюють у цій сфері, та пропагує ідею вільного доступу до культурних творів.

День насилання електронної вітальної листівки

Цей день заохочує людей використовувати електронні вітальні листівки для висловлення почуттів та побажань. Він нагадує про важливість зв’язку та поширення радості через креативність.

Всесвітній день спортивного орієнтування

Цей день популяризує спортивне орієнтування як вид спорту, що сприяє розвитку навичок орієнтації та фізичної активності серед людей різного віку.

Міжнародний день астрономії

Цей день відзначається з метою популяризації астрономії та її важливості для розуміння Всесвіту. Він заохочує людей дізнаватися більше про космос та його дослідження.

День резервіста в Україні

У цей день вшановуються резервісти Збройних Сил, які готові у будь-який час приєднатися до лав війська для захисту країни. Він підкреслює їхню роль у забезпеченні безпеки та незалежності держави.

Міжнародний день музеїв

Цей день підкреслює роль музеїв у збереженні культурної спадщини та освіті. Він заохочує відвідування музеїв та підтримку їхньої діяльності.

День боротьби за права кримськотатарського народу

Цей день пам’яті присвячений жертвам депортації кримськотатарського народу та їхній боротьбі за права. Він нагадує про важливість поваги до прав людини та національних меншин.

День сусіда в Києві

Цей день сприяє зміцненню добросусідських відносин та створенню дружньої атмосфери у місцевих громадах. Він заохочує людей до спілкування та спільних заходів зі своїми сусідами.

Іменини 18 травня

18 травня іменини святкують: Ірина, Єфрем, Яків, Олександра, Алісія, Ерик, Ерика, Ефразія, Фаїна, Фелікс, Ян, Клавдія, Сандра.

Хто з відомих людей народився 18 травня

У цей день народилися:

1048: Омар Хаям, видатний перський та таджицький поет, вчений-математик і мислитель.

1858: Микола Чехов, талановитий художник з України, брат знаменитого письменника Антона Чехова.

1868: Микола II, останній імператор Росії, цар Польщі, великий князь Фінляндії, представник династії Романових.

1897: Френк Капра, знаменитий американський режисер, триразовий лауреат премії «Оскар».

1904: Жан Габен, відомий французький актор театру і кіно, а також вар’єте.

1920: Іван Павло II, Папа Римський, який очолював Ватикан з 1978 по 2005 рік.

1933: Бернадетт Ширак, дружина французького президента Жака Ширака.

1962: Сандра, популярна німецька поп-співачка.

Пам’ятні дати 18 травня