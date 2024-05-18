День музеев и резервиста: что еще празднуют 18 мая

Праздники и события 18 мая

Международный день пород наследия

Празднование этого дня направлено на повышение осведомленности о редких породах скота и птицы, которые являются частью культурного наследия. Этот день подчеркивает важность сохранения биоразнообразия и устойчивого сельского хозяйства.

Всемирный день скрипки

Этот день чествует скрипку как один из самых любимых музыкальных инструментов, имеющий богатую историю и значение в мировой культуре. Он отмечает вклад скрипки в развитие музыки и ее универсальность.

День свободы культуры

Этот день посвящен свободной культуре и ее роли в обществе. Он поддерживает художников, работающих в этой сфере, и пропагандирует идею свободного доступа к культурным произведениям.

День отправки электронной поздравительной открытки

Этот день поощряет людей использовать электронные поздравительные открытки для выражения чувств и пожеланий. Он напоминает о важности связи и распространения радости через креативность.

Всемирный день спортивного ориентирования

Этот день популяризирует спортивное ориентирование как вид спорта, способствующий развитию навыков ориентации и физической активности среди людей всех возрастов.

Международный день астрономии

Этот день отмечается с целью популяризации астрономии и ее важности для понимания Вселенной. Он поощряет людей узнавать больше о космосе и его исследованиях.

День резервиста в Украине

В этот день чествуются резервисты Вооруженных Сил, которые готовы в любое время присоединиться в ряды войска для защиты страны. Он подчеркивает их роль в обеспечении безопасности и независимости государства.

Международный день музеев

Этот день подчеркивает роль музеев в сохранении культурного наследия и образовании. Он поощряет посещение музеев и поддержку их деятельности.

День борьбы за права крымскотатарского народа

Этот день памяти посвящен жертвам депортации крымскотатарского народа и их борьбе за права. Он напоминает о важности уважения к правам человека и национальных меньшинств.

День соседа в Киеве

Этот день способствует укреплению добрососедских отношений и созданию дружеской атмосферы в местных общинах. Он поощряет людей к общению и совместным мероприятиям со своими соседями.

Именины 18 мая

18 мая именины празднуют: Ирина, Ефрем, Яков, Александра, Алисия, Эрик, Эрика, Эфразия, Фаина, Феликс, Ян, Клавдия, Сандра.

Кто из известных людей родился 18 мая

В этот день родились: