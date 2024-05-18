День музеев и резервиста: что еще празднуют 18 мая

Что празднуют в Украине и мире 18 мая. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 18 мая
Международный день пород наследия
Празднование этого дня направлено на повышение осведомленности о редких породах скота и птицы, которые являются частью культурного наследия. Этот день подчеркивает важность сохранения биоразнообразия и устойчивого сельского хозяйства.
Всемирный день скрипки
Этот день чествует скрипку как один из самых любимых музыкальных инструментов, имеющий богатую историю и значение в мировой культуре. Он отмечает вклад скрипки в развитие музыки и ее универсальность.
День свободы культуры
Этот день посвящен свободной культуре и ее роли в обществе. Он поддерживает художников, работающих в этой сфере, и пропагандирует идею свободного доступа к культурным произведениям.
День отправки электронной поздравительной открытки
Этот день поощряет людей использовать электронные поздравительные открытки для выражения чувств и пожеланий. Он напоминает о важности связи и распространения радости через креативность.
Всемирный день спортивного ориентирования
Этот день популяризирует спортивное ориентирование как вид спорта, способствующий развитию навыков ориентации и физической активности среди людей всех возрастов.
Международный день астрономии
Этот день отмечается с целью популяризации астрономии и ее важности для понимания Вселенной. Он поощряет людей узнавать больше о космосе и его исследованиях.
День резервиста в Украине
В этот день чествуются резервисты Вооруженных Сил, которые готовы в любое время присоединиться в ряды войска для защиты страны. Он подчеркивает их роль в обеспечении безопасности и независимости государства.
Международный день музеев
Этот день подчеркивает роль музеев в сохранении культурного наследия и образовании. Он поощряет посещение музеев и поддержку их деятельности.
День борьбы за права крымскотатарского народа
Этот день памяти посвящен жертвам депортации крымскотатарского народа и их борьбе за права. Он напоминает о важности уважения к правам человека и национальных меньшинств.
День соседа в Киеве
Этот день способствует укреплению добрососедских отношений и созданию дружеской атмосферы в местных общинах. Он поощряет людей к общению и совместным мероприятиям со своими соседями.
Именины 18 мая
18 мая именины празднуют: Ирина, Ефрем, Яков, Александра, Алисия, Эрик, Эрика, Эфразия, Фаина, Феликс, Ян, Клавдия, Сандра.
Кто из известных людей родился 18 мая
В этот день родились:
- 1048: Омар Хаям, выдающийся персидский и таджикский поэт, ученый-математик и мыслитель.
- 1858: Николай Чехов, талантливый художник из Украины, брат знаменитого писателя Антона Чехова.
- 1868: Николай II, последний император России, царь Польши, великий князь Финляндии, представитель династии Романовых.
- 1897: Фрэнк Капра, знаменитый американский режиссер, трехкратный лауреат премии «Оскар».
- 1904: Жан Габен, известный французский актер театра и кино, а также варьете.
- 1920: Иоанн Павел II, Папа Римский, возглавлявший Ватикан с 1978 по 2005 год.
- 1933: Бернадетт Ширак, жена французского президента Жака Ширака.
- 1962: Сандра, популярная немецкая поп-певица.
- Памятные даты 18 мая
- 1781 год: Испанские колонизаторы экзекуции Тупака Амару, лидера крупного антиколониального восстания среди индейцев в Перу.
- 1804 год: Наполеон Бонапарт был официально объявлен императором Французской империи.
- 1830 год: В Соединенных Штатах начато производство первых механических газонокосилок.
- 1888 год: В США состоялась презентация первой коммерческой граммофонной пластинки.
- 1899 год: В городе Гаага открылась первая Международная мирная конференция.
- 1920 год: Всеукраинский православный Церковный совет объявил об автокефалии Украинской православной церкви.
- 1927 год: Норма Толмадж, известная актриса из Америки, оставила след своей ноги на свежем асфальте, что стало толчком к созданию Аллеи славы в Голливуде.
- 1935 год: Катастрофа самолета «Максим Горький» привела к гибели 49 человек.
- 1942 год: Немецкие войска завершили ликвидацию советских военных сил на Керченском полуострове.
- 1944 год: Началась массовая депортация крымских татар из Крыма по приказу Государственного Комитета Обороны СССР.
- 1945 год: Адмирал Карл Дениц заявил о невиновности немецкой армии в преступлениях концлагерей.
- 1949 год: В Нью-Йорке была открыта первая вертолетная площадка.
- 1960 год: Три ирландских священника утверждали, что увидели неизвестных существ в озере Лох-Ри.
- 1981 год: Рональдо Нехемиа, американский спортсмен, установил рекорд, пробежав дистанцию 110 метров с барьерами менее чем за 13 секунд в Цюрихе.
- 1990 год: Во Франции был зафиксирован новый рекорд скорости для поездов — 515,3 км/ч.
- 1997 год: Бриджет Диррен из Ирландии получила диплом с отличием в возрасте 102 года, установив мировой рекорд.
- 2001 год: Началась операция по поднятию затонувшей российской подводной лодки «Курск».
- 2005 год: Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию, обязавшись уничтожить один из крупнейших в мире арсеналов противопехотных мин.