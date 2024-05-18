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День музеев и резервиста: что еще празднуют 18 мая

День музеев и резервиста: что еще празднуют 18 мая

Что празднуют в Украине и мире 18 мая. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.

Праздники и события 18 мая

Международный день пород наследия

Празднование этого дня направлено на повышение осведомленности о редких породах скота и птицы, которые являются частью культурного наследия. Этот день подчеркивает важность сохранения биоразнообразия и устойчивого сельского хозяйства.

Всемирный день скрипки

Этот день чествует скрипку как один из самых любимых музыкальных инструментов, имеющий богатую историю и значение в мировой культуре. Он отмечает вклад скрипки в развитие музыки и ее универсальность.

День свободы культуры

Этот день посвящен свободной культуре и ее роли в обществе. Он поддерживает художников, работающих в этой сфере, и пропагандирует идею свободного доступа к культурным произведениям.

День отправки электронной поздравительной открытки

Этот день поощряет людей использовать электронные поздравительные открытки для выражения чувств и пожеланий. Он напоминает о важности связи и распространения радости через креативность.

Всемирный день спортивного ориентирования

Этот день популяризирует спортивное ориентирование как вид спорта, способствующий развитию навыков ориентации и физической активности среди людей всех возрастов.

Международный день астрономии

Этот день отмечается с целью популяризации астрономии и ее важности для понимания Вселенной. Он поощряет людей узнавать больше о космосе и его исследованиях.

День резервиста в Украине

В этот день чествуются резервисты Вооруженных Сил, которые готовы в любое время присоединиться в ряды войска для защиты страны. Он подчеркивает их роль в обеспечении безопасности и независимости государства.

Международный день музеев

Этот день подчеркивает роль музеев в сохранении культурного наследия и образовании. Он поощряет посещение музеев и поддержку их деятельности.

День борьбы за права крымскотатарского народа

Этот день памяти посвящен жертвам депортации крымскотатарского народа и их борьбе за права. Он напоминает о важности уважения к правам человека и национальных меньшинств.

День соседа в Киеве

Этот день способствует укреплению добрососедских отношений и созданию дружеской атмосферы в местных общинах. Он поощряет людей к общению и совместным мероприятиям со своими соседями.

Именины 18 мая

18 мая именины празднуют: Ирина, Ефрем, Яков, Александра, Алисия, Эрик, Эрика, Эфразия, Фаина, Феликс, Ян, Клавдия, Сандра.

Кто из известных людей родился 18 мая

В этот день родились:

  • 1048: Омар Хаям, выдающийся персидский и таджикский поэт, ученый-математик и мыслитель.
  • 1858: Николай Чехов, талантливый художник из Украины, брат знаменитого писателя Антона Чехова.
  • 1868: Николай II, последний император России, царь Польши, великий князь Финляндии, представитель династии Романовых.
  • 1897: Фрэнк Капра, знаменитый американский режиссер, трехкратный лауреат премии «Оскар».
  • 1904: Жан Габен, известный французский актер театра и кино, а также варьете.
  • 1920: Иоанн Павел II, Папа Римский, возглавлявший Ватикан с 1978 по 2005 год.
  • 1933: Бернадетт Ширак, жена французского президента Жака Ширака.
  • 1962: Сандра, популярная немецкая поп-певица.
  • Памятные даты 18 мая
  • 1781 год: Испанские колонизаторы экзекуции Тупака Амару, лидера крупного антиколониального восстания среди индейцев в Перу.
  • 1804 год: Наполеон Бонапарт был официально объявлен императором Французской империи.
  • 1830 год: В Соединенных Штатах начато производство первых механических газонокосилок.
  • 1888 год: В США состоялась презентация первой коммерческой граммофонной пластинки.
  • 1899 год: В городе Гаага открылась первая Международная мирная конференция.
  • 1920 год: Всеукраинский православный Церковный совет объявил об автокефалии Украинской православной церкви.
  • 1927 год: Норма Толмадж, известная актриса из Америки, оставила след своей ноги на свежем асфальте, что стало толчком к созданию Аллеи славы в Голливуде.
  • 1935 год: Катастрофа самолета «Максим Горький» привела к гибели 49 человек.
  • 1942 год: Немецкие войска завершили ликвидацию советских военных сил на Керченском полуострове.
  • 1944 год: Началась массовая депортация крымских татар из Крыма по приказу Государственного Комитета Обороны СССР.
  • 1945 год: Адмирал Карл Дениц заявил о невиновности немецкой армии в преступлениях концлагерей.
  • 1949 год: В Нью-Йорке была открыта первая вертолетная площадка.
  • 1960 год: Три ирландских священника утверждали, что увидели неизвестных существ в озере Лох-Ри.
  • 1981 год: Рональдо Нехемиа, американский спортсмен, установил рекорд, пробежав дистанцию 110 метров с барьерами менее чем за 13 секунд в Цюрихе.
  • 1990 год: Во Франции был зафиксирован новый рекорд скорости для поездов — 515,3 км/ч.
  • 1997 год: Бриджет Диррен из Ирландии получила диплом с отличием в возрасте 102 года, установив мировой рекорд.
  • 2001 год: Началась операция по поднятию затонувшей российской подводной лодки «Курск».
  • 2005 год: Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию, обязавшись уничтожить один из крупнейших в мире арсеналов противопехотных мин.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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