День морозива та інші свята в Україні та світі 21 липня

Міжнародний день морозива

21 липня в Україні та світі відзначають Міжнародний день морозива. Це свято, яке полюбляють як діти, так і дорослі, адже морозиво дарує відчуття прохолоди в спекотні літні дні. Історія Міжнародного дня морозива пов’язана з президентом США Рональдом Рейганом. У 1984 році він оголосив третю неділю липня Національним днем морозива, щоб вшанувати цю смакоту, яку обожнюють понад дев’яносто відсотків американців.

Міжнародний день нездорової їжі

Також 21 липня відзначають Міжнародний день нездорової їжі. Це жартівливе свято присвячене фастфуду та іншій не корисній їжі, яка з’явилася у 19 столітті. Приблизно в цей час в Америці почала з’являтися нова їжа, багата на холестерин. Нездорова їжа часто називається “пустими калоріями”. Вона навантажує організм надмірною кількістю жиру, цукру й солі, при цьому містить дуже мало харчових волокон, вітамінів і мінералів. До такої їжі відносять цукерки, гамбургери, солодкі напої, кондитерські вироби, картоплю фрі тощо.

День металурга

21 липня в Україні також святкують День металурга. Це свято щороку припадає на третю неділю липня. Офіційно працівники металургійної галузі приймають привітання з професійним святом з 1993 року. У 2006 році назву свята змінили на День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості.

Які історичні події сталися 21 липня

356 до н. е. — в ніч з 20 на 21 липня Герострат спалив Храм Артеміди в Ефесі.

365 — землетрус частково зруйнував одне з семи див світу — Александрійський маяк. Остаточно маяк зруйнувався після землетрусу 1375 року.

1542 — для боротьби із протестантизмом Папа Римський Павло III заснував Конгрегацію доктрини віри, орган, що контролював діяльність інквізиції.

1773 — Папа Римський Климент XIV видав буллу про заборону Ордена єзуїтів.

1774 — підписано Кючук-Кайнарджійський мирний договір, за яким встановили незалежність Кримського ханства.

1822 — створення Першої Мексиканської імперії.

1831 — коронація Леопольда I, першого короля Бельгії.

1940 — новообрані комуністичні парламенти окупованих у червні Червоною армією Латвії, Литви й Естонії проголосили свої країни Латвійською, Литовською й Естонською РСР і звернулися до Верховної Ради СРСР з проханням прийняти їх до складу СРСР.

1944 — Йосип Сталін підписав декрет про депортацію з Кавказу турків-месхетинців.

1954 — підписано Женевську угоду, що завершила Першу індокитайську війну і визначила долю французьких колоній у цьому регіоні.

1969 — американські астронавти Ніл Армстронг і Базз Олдрін першими з людей ступили на поверхню Місяця.

2007 — вийшла з друку заключна сьома книга про Гаррі Поттера — «Гаррі Поттер і смертельні реліквії».

2011 — завершився останній політ шатла Atlantis, космічна програма Space Shuttle офіційно закрита.

2013 — король Бельгії Філіп I вступив на престол.

Хто народився 21 липня