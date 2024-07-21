День мороженого и другие праздники в Украине и мире 21 июля

«Одесская жизнь» рассказывает о праздниках и памятных датах 21 июля 2024 года, также об исторических событиях и выдающихся персонах, которые родились в этот день.
Международный день мороженого
21 июля в Украине и мире отмечается Международный день мороженого. Это праздник, который любят как дети, так и взрослые, ведь мороженое дарит ощущение прохлады в жаркие летние дни. История Международного дня мороженого связана с президентом США Рональдом Рейганом. В 1984 году он объявил третье воскресенье июля Национальным днем мороженого, чтобы почтить эту вкусность, которую обожают более девяноста процентов американцев.
Международный день нездоровой пищи
Также 21 июля отмечается Международный день нездоровой пищи. Этот шутливый праздник посвящен фастфуду и другой не полезной пище, появившейся в 19 веке. Приблизительно в это время в Америке начала появляться новая еда, богатая холестерином. Нездоровая пища часто называется «пустыми калориями». Она нагружает организм избыточным количеством жира, сахара и соли, при этом содержит очень мало пищевых волокон, витаминов и минералов. К такой еде относят конфеты, гамбургеры, сладкие напитки, кондитерские изделия, картофель фри.
День металлурга
21 июля в Украине также отмечают День металлурга. Этот праздник ежегодно выпадает на третье воскресенье июля. Официально работники металлургической отрасли принимают поздравления с профессиональным праздником с 1993 года. В 2006 году название праздника сменили на День работников металлургической и горнодобывающей промышленности.
Какие исторические события произошли 21 июля
- 356 до н. э. — в ночь с 20 на 21 июля Герострат сжег Храм Артемиды в Эфесе.
- 365 — землетрясение частично разрушило одно из семи чудес света — Александрийский маяк. Окончательно маяк разрушился после землетрясения 1375.
- 1542 — для борьбы с протестантизмом Папа Римский Павел III учредил Конгрегацию доктрины веры, орган, контролировавший деятельность инквизиции.
- 1773 — Папа Римский Климент XIV издал буллу о запрете Ордена иезуитов.
- 1774 — подписан Кючук-Кайнарджийский мирный договор, согласно которому установили независимость Крымского ханства.
- 1822 — создание Первой Мексиканской империи.
- 1831 — коронация Леопольда I, первого короля Бельгии.
- 1940 — новоизбранные коммунистические парламенты оккупированных в июне Красной армией Латвии, Литвы и Эстонии провозгласили свои страны Латвийской, Литовской и Эстонской ССР и обратились в Верховный Совет СССР с просьбой принять их в состав СССР.
- 1944 — Иосиф Сталин подписал декрет о депортации с Кавказа турок-месхетинцев.
- 1954 — подписано Женевское соглашение, завершившее Первую индокитайскую войну и определившее судьбу французских колоний в этом регионе.
- 1969 — американские астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин первыми из людей ступили на поверхность Луны.
- 2007 — вышла в свет заключительная седьмая книга о Гарри Поттере — «Гарри Поттер и смертельные реликвии».
- 2011 — завершился последний полет шаттла Atlantis, космическая программа Space Shuttle официально закрыта.
- 2013 — король Бельгии Филипп I вступил на престол.
Кто родился 21 июля
- 1620 — Жан Пикар, французский астроном.
- 1694 — Георг Брандт, шведский химик.
- 1816 — Пол Рейтер (Израиль Беер Йосафат), основатель информационного агентства Reuters.
- 1882 — Давид Бурлюк, украинский художник-футурист, поэт, издатель.
- 1899 — Эрнест Хемингуэй, американский писатель.
- 1906 — Елена Телига, украинская поэтесса.
- 1907 — Олег Ольжич (Олег Кандыба), украинский поэт, археолог и политический деятель, один из видных деятелей ОУН.
- 1920 — Исаак Стерн, американский скрипач.
- 1951 — Робин Уильямс, американский актер.
- 1969 — Шарлотта Генсбур, франко-британская актриса и певица.
- 2000 — Эрлинг Голанн, норвежский футболист, лучший игрок Английской Премьер-лиги сезона 2022/23.