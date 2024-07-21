День мороженого и другие праздники в Украине и мире 21 июля

День мороженого и другие праздники в Украине и мире 21 июля

«Одесская жизнь» рассказывает о праздниках и памятных датах 21 июля 2024 года, также об исторических событиях и выдающихся персонах, которые родились в этот день.

Международный день мороженого

21 июля в Украине и мире отмечается Международный день мороженого. Это праздник, который любят как дети, так и взрослые, ведь мороженое дарит ощущение прохлады в жаркие летние дни. История Международного дня мороженого связана с президентом США Рональдом Рейганом. В 1984 году он объявил третье воскресенье июля Национальным днем ​​мороженого, чтобы почтить эту вкусность, которую обожают более девяноста процентов американцев.

Международный день нездоровой пищи

Также 21 июля отмечается Международный день нездоровой пищи. Этот шутливый праздник посвящен фастфуду и другой не полезной пище, появившейся в 19 веке. Приблизительно в это время в Америке начала появляться новая еда, богатая холестерином. Нездоровая пища часто называется «пустыми калориями». Она нагружает организм избыточным количеством жира, сахара и соли, при этом содержит очень мало пищевых волокон, витаминов и минералов. К такой еде относят конфеты, гамбургеры, сладкие напитки, кондитерские изделия, картофель фри.

День металлурга

21 июля в Украине также отмечают День металлурга. Этот праздник ежегодно выпадает на третье воскресенье июля. Официально работники металлургической отрасли принимают поздравления с профессиональным праздником с 1993 года. В 2006 году название праздника сменили на День работников металлургической и горнодобывающей промышленности.

Какие исторические события произошли 21 июля

  • 356 до н. э. — в ночь с 20 на 21 июля Герострат сжег Храм Артемиды в Эфесе.
  • 365 — землетрясение частично разрушило одно из семи чудес света — Александрийский маяк. Окончательно маяк разрушился после землетрясения 1375.
  • 1542 — для борьбы с протестантизмом Папа Римский Павел III учредил Конгрегацию доктрины веры, орган, контролировавший деятельность инквизиции.
  • 1773 — Папа Римский Климент XIV издал буллу о запрете Ордена иезуитов.
  • 1774 — подписан Кючук-Кайнарджийский мирный договор, согласно которому установили независимость Крымского ханства.
  • 1822 — создание Первой Мексиканской империи.
  • 1831 — коронация Леопольда I, первого короля Бельгии.
  • 1940 — новоизбранные коммунистические парламенты оккупированных в июне Красной армией Латвии, Литвы и Эстонии провозгласили свои страны Латвийской, Литовской и Эстонской ССР и обратились в Верховный Совет СССР с просьбой принять их в состав СССР.
  • 1944 — Иосиф Сталин подписал декрет о депортации с Кавказа турок-месхетинцев.
  • 1954 — подписано Женевское соглашение, завершившее Первую индокитайскую войну и определившее судьбу французских колоний в этом регионе.
  • 1969 — американские астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин первыми из людей ступили на поверхность Луны.
  • 2007 — вышла в свет заключительная седьмая книга о Гарри Поттере — «Гарри Поттер и смертельные реликвии».
  • 2011 — завершился последний полет шаттла Atlantis, космическая программа Space Shuttle официально закрыта.
  • 2013 — король Бельгии Филипп I вступил на престол.

Кто родился 21 июля

  • 1620 — Жан Пикар, французский астроном.
  • 1694 — Георг Брандт, шведский химик.
  • 1816 — Пол Рейтер (Израиль Беер Йосафат), основатель информационного агентства Reuters.
  • 1882 — Давид Бурлюк, украинский художник-футурист, поэт, издатель.
  • 1899 — Эрнест Хемингуэй, американский писатель.
  • 1906 — Елена Телига, украинская поэтесса.
  • 1907 — Олег Ольжич (Олег Кандыба), украинский поэт, археолог и политический деятель, один из видных деятелей ОУН.
  • 1920 — Исаак Стерн, американский скрипач.
  • 1951 — Робин Уильямс, американский актер.
  • 1969 — Шарлотта Генсбур, франко-британская актриса и певица.
  • 2000 — Эрлинг Голанн, норвежский футболист, лучший игрок Английской Премьер-лиги сезона 2022/23.
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