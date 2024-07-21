День мороженого и другие праздники в Украине и мире 21 июля

Международный день мороженого

21 июля в Украине и мире отмечается Международный день мороженого. Это праздник, который любят как дети, так и взрослые, ведь мороженое дарит ощущение прохлады в жаркие летние дни. История Международного дня мороженого связана с президентом США Рональдом Рейганом. В 1984 году он объявил третье воскресенье июля Национальным днем ​​мороженого, чтобы почтить эту вкусность, которую обожают более девяноста процентов американцев.

Международный день нездоровой пищи

Также 21 июля отмечается Международный день нездоровой пищи. Этот шутливый праздник посвящен фастфуду и другой не полезной пище, появившейся в 19 веке. Приблизительно в это время в Америке начала появляться новая еда, богатая холестерином. Нездоровая пища часто называется «пустыми калориями». Она нагружает организм избыточным количеством жира, сахара и соли, при этом содержит очень мало пищевых волокон, витаминов и минералов. К такой еде относят конфеты, гамбургеры, сладкие напитки, кондитерские изделия, картофель фри.

День металлурга

21 июля в Украине также отмечают День металлурга. Этот праздник ежегодно выпадает на третье воскресенье июля. Официально работники металлургической отрасли принимают поздравления с профессиональным праздником с 1993 года. В 2006 году название праздника сменили на День работников металлургической и горнодобывающей промышленности.

Какие исторические события произошли 21 июля

356 до н. э. — в ночь с 20 на 21 июля Герострат сжег Храм Артемиды в Эфесе.

365 — землетрясение частично разрушило одно из семи чудес света — Александрийский маяк. Окончательно маяк разрушился после землетрясения 1375.

1542 — для борьбы с протестантизмом Папа Римский Павел III учредил Конгрегацию доктрины веры, орган, контролировавший деятельность инквизиции.

1773 — Папа Римский Климент XIV издал буллу о запрете Ордена иезуитов.

1774 — подписан Кючук-Кайнарджийский мирный договор, согласно которому установили независимость Крымского ханства.

1822 — создание Первой Мексиканской империи.

1831 — коронация Леопольда I, первого короля Бельгии.

1940 — новоизбранные коммунистические парламенты оккупированных в июне Красной армией Латвии, Литвы и Эстонии провозгласили свои страны Латвийской, Литовской и Эстонской ССР и обратились в Верховный Совет СССР с просьбой принять их в состав СССР.

1944 — Иосиф Сталин подписал декрет о депортации с Кавказа турок-месхетинцев.

1954 — подписано Женевское соглашение, завершившее Первую индокитайскую войну и определившее судьбу французских колоний в этом регионе.

1969 — американские астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин первыми из людей ступили на поверхность Луны.

2007 — вышла в свет заключительная седьмая книга о Гарри Поттере — «Гарри Поттер и смертельные реликвии».

2011 — завершился последний полет шаттла Atlantis, космическая программа Space Shuttle официально закрыта.

2013 — король Бельгии Филипп I вступил на престол.

Кто родился 21 июля