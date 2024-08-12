День молоді та День слонів: які ще свята і події відзначають 12 серпня

День молоді

12 серпня святкують Міжнародний день молоді та День молоді в Україні. Міжнародний день молоді був встановлений Генеральною Асамблеєю ООН у 1999 році з метою підвищення обізнаності про проблеми молоді та сприяння їхньому залученню до суспільного життя. Щороку цей день має певну тематику, яка висвітлює актуальні питання, що стосуються молоді, такі як зайнятість, освіта, здоров’я та права людини.

День молоді в Україні також припадає на 12 серпня, починаючи з 2022 року. Раніше це свято відзначали в останню неділю червня, але указом президента України Володимира Зеленського від 28 липня 2021 року дату було змінено, щоб синхронізувати її з Міжнародним днем молоді. Це свято покликане підтримати прагнення української молоді до інтеграції у європейську спільноту, утвердження цінностей демократії та свободи.

День середньої дитини

Також 12 серпня відзначають День середньої дитини. Це свято було започатковане Елізабет Уокер у 1986 році. Його мета — привернути увагу до середніх дітей у сім’ї, які часто залишаються в тіні старших і молодших братів та сестер. Середні діти часто відчувають себе менш помітними, тому цей день покликаний підкреслити їхню важливість і унікальність. У цей день батьки та родичі можуть приділити більше уваги середнім дітям, організувати для них особливі заходи або просто провести час разом.

Всесвітній день слонів

12 серпня також відзначають Всесвітній день слонів. Це важливе екологічне свято було започатковане у 2012 році канадською режисеркою Патріцією Сімс у співпраці з Фондом реінтродукції слонів Таїланду. Мета цього дня — привернути увагу до проблем збереження слонів та підвищити обізнаність про загрози, з якими вони стикаються, такі як браконьєрство та втрата середовища існування.

Пам’ятні дати 12 серпня

12 серпня відзначаються такі важливі події:

У 1099 році хрестоносці перемогли мусульман при Аскалоні.

У 1658 році в Північній Америці сформували перший поліцейський загін — Рательвахт.

У 1851 році американець Ісаак Мерріт Зінгер запатентував швейну машинку з ножним приводом.

У 1865 році британський хірург Джозеф Лістер вперше використовував фенол (карболову кислоту) для дезінфекції інструментів та рук лікарів під час операції.

У 1896 році на річці Клондайк знайшли золото.

У 1916 році біля Бережан почалися бої за гору Лисоню між Українськими січовими стрільцями та російською армією.

У 1918 році в США ввели заборону на продаж спиртного на залізничних вокзалах.

У 1933 році відбувся перший матч футбольної збірної України.

У 1947 році перші рейди відділів УПА пробилися до Західної Європи.

У 1949 році підписали Женевські конвенції про захист жертв війни.

У 1949 році в Лондоні через шпаків, які розмістилися на хвилинній стрілці годинника, Біг-Бен почав відбивати час із запізненням на чотири з половиною хвилини.

У 1953 році Енн Девідсон стала першою жінкою, яка самостійно переплила на яхті Атлантичний океан.

У 1962 році в космос вирушив перший український космонавт Павло Попович.

У 1981 році представили персональний комп’ютер IBM PC.

У 1990 році неподалік від міста Лубни заклали Пагорб скорботи — пам’ятник жертвам Голодомору 1932 — 1933 років.

У 1992 році США, Канада й Мексика підписали угоду про створення Північноамериканської зони вільної торгівлі (найбільший у світі єдиний торговельний простір).

У 1999 році в Україні вирішили закрити всі витверезники.

У 2010 році в місті Луганськ зафіксували найвищу температуру в історії України + 42°C.

Народилися 12 серпня

12 серпня народилися такі відомі особистості: