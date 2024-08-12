День молоді та День слонів: які ще свята і події відзначають 12 серпня

“Одеське Життя” розповідає, які свята відзначають сьогодні, 12 серпня 2024 року, в Україні та світі. Також ві дізнаєтесь про те, яким був цей день в історії і хто з відомих людей сьогодні народився.
День молоді
12 серпня святкують Міжнародний день молоді та День молоді в Україні. Міжнародний день молоді був встановлений Генеральною Асамблеєю ООН у 1999 році з метою підвищення обізнаності про проблеми молоді та сприяння їхньому залученню до суспільного життя. Щороку цей день має певну тематику, яка висвітлює актуальні питання, що стосуються молоді, такі як зайнятість, освіта, здоров’я та права людини.
День молоді в Україні також припадає на 12 серпня, починаючи з 2022 року. Раніше це свято відзначали в останню неділю червня, але указом президента України Володимира Зеленського від 28 липня 2021 року дату було змінено, щоб синхронізувати її з Міжнародним днем молоді. Це свято покликане підтримати прагнення української молоді до інтеграції у європейську спільноту, утвердження цінностей демократії та свободи.
День середньої дитини
Також 12 серпня відзначають День середньої дитини. Це свято було започатковане Елізабет Уокер у 1986 році. Його мета — привернути увагу до середніх дітей у сім’ї, які часто залишаються в тіні старших і молодших братів та сестер. Середні діти часто відчувають себе менш помітними, тому цей день покликаний підкреслити їхню важливість і унікальність. У цей день батьки та родичі можуть приділити більше уваги середнім дітям, організувати для них особливі заходи або просто провести час разом.
Всесвітній день слонів
12 серпня також відзначають Всесвітній день слонів. Це важливе екологічне свято було започатковане у 2012 році канадською режисеркою Патріцією Сімс у співпраці з Фондом реінтродукції слонів Таїланду. Мета цього дня — привернути увагу до проблем збереження слонів та підвищити обізнаність про загрози, з якими вони стикаються, такі як браконьєрство та втрата середовища існування.
Пам’ятні дати 12 серпня
12 серпня відзначаються такі важливі події:
- У 1099 році хрестоносці перемогли мусульман при Аскалоні.
- У 1658 році в Північній Америці сформували перший поліцейський загін — Рательвахт.
- У 1851 році американець Ісаак Мерріт Зінгер запатентував швейну машинку з ножним приводом.
- У 1865 році британський хірург Джозеф Лістер вперше використовував фенол (карболову кислоту) для дезінфекції інструментів та рук лікарів під час операції.
- У 1896 році на річці Клондайк знайшли золото.
- У 1916 році біля Бережан почалися бої за гору Лисоню між Українськими січовими стрільцями та російською армією.
- У 1918 році в США ввели заборону на продаж спиртного на залізничних вокзалах.
- У 1933 році відбувся перший матч футбольної збірної України.
- У 1947 році перші рейди відділів УПА пробилися до Західної Європи.
- У 1949 році підписали Женевські конвенції про захист жертв війни.
- У 1949 році в Лондоні через шпаків, які розмістилися на хвилинній стрілці годинника, Біг-Бен почав відбивати час із запізненням на чотири з половиною хвилини.
- У 1953 році Енн Девідсон стала першою жінкою, яка самостійно переплила на яхті Атлантичний океан.
- У 1962 році в космос вирушив перший український космонавт Павло Попович.
- У 1981 році представили персональний комп’ютер IBM PC.
- У 1990 році неподалік від міста Лубни заклали Пагорб скорботи — пам’ятник жертвам Голодомору 1932 — 1933 років.
- У 1992 році США, Канада й Мексика підписали угоду про створення Північноамериканської зони вільної торгівлі (найбільший у світі єдиний торговельний простір).
- У 1999 році в Україні вирішили закрити всі витверезники.
- У 2010 році в місті Луганськ зафіксували найвищу температуру в історії України + 42°C.
Народилися 12 серпня
12 серпня народилися такі відомі особистості:
- У 1541 році — Іпатій Потій, митрополит, український письменник-полеміст. Один з організаторів Берестейської унії (1596), прихильник об’єднання православної і католицької церков.
- У 1644 році — Генріх Ігнац Франц фон Бібер, австрійський композитор і скрипаль родом з Богемського королівства.
- У 1781 році — Роберт Міллз, американський архітектор, будівельник Білого дому й монумента Вашингтона.
- У 1831 році — Олена Блаватська, окультна письменниця українського походження, фундаторка Теософічного товариства.
- У 1866 році — Хасінто Бенавенте, іспанський драматург «покоління 98 року», лауреат Нобелівської премії з літератури 1922 року.
- У 1880 році — Редкліфф Голл, англійська поетеса, письменниця, авторка роману «Криниця самотності», новаторського твору у лесбійській літературі.
- У 1881 році — Сессіль Де Мілль, американський кінорежисер, творець кінокомпанії «Парамаунт Пікчерз», лауреат двох «Оскарів».
- У 1882 році — Вінсент Бендікс, американський винахідник і промисловець, який придумав автомобільний стартер.
- У 1887 році — Ервін Шредінгер, австрійський фізик, один із творців квантової механіки. Лауреат Нобелівської премії з фізики (1933).
- У 1911 році — Андрій Білецький, український мовознавець, поліглот; син літературознавця Олександра Білецького, старший брат живописця та мистецтвознавця Платона Білецького.
- У 1925 році — Норріс і Росс Макуїртер, брати-близнюки, які задумали створити «Книгу рекордів Гіннесса».
- У 1954 році — Франсуа Олланд, 24-й президент Франції.
- У 1969 році — Таніта Тікарам, популярна виконавиця.
- У 1970 році — Корі Вудс, американський співак, учасник хіп-хоп групи Wu-tang clan.
- У 1971 році — Піт Сампрас, колишній американський тенісист грецького походження, 14-разовий переможець турнірів у одиночному розряді.