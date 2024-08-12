День молодежи и День слонов: какие еще праздники и события отмечают 12 августа

День молодежи

12 августа отмечают Международный день молодежи и День молодежи в Украине. Международный день молодежи был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1999 году с целью повышения осведомленности о проблемах молодежи и содействия их вовлечению в общественную жизнь. Ежегодно этот день имеет определенную тематику, которая освещает актуальные вопросы молодежи, такие как занятость, образование, здоровье и права человека.

День молодежи в Украине также проходит 12 августа, начиная с 2022 года. Ранее этот праздник отмечали в последнее воскресенье июня, но указом президента Украины Владимира Зеленского от 28 июля 2021 года дата была изменена, чтобы синхронизировать ее с Международным днем ​​молодежи. Этот праздник призван поддержать стремление украинской молодежи к интеграции в европейское сообщество, утверждение ценностей демократии и свободы.

День среднего ребенка

Также 12 августа отмечается День среднего ребенка. Этот праздник был начат Элизабет Уокер в 1986 году. Его цель – привлечь внимание к средним детям в семье, которые часто остаются в тени старших и младших братьев и сестер. Средние дети часто чувствуют себя менее броскими, поэтому этот день призван подчеркнуть их важность и уникальность. В этот день родители и родственники могут уделить больше внимания средним детям, организовать для них особые мероприятия или просто провести время вместе.

Всемирный день слонов

12 августа также отмечается Всемирный день слонов. Этот важный экологический праздник был начат в 2012 году канадским режиссером Патрицией Симс в сотрудничестве с Фондом реинтродукции слонов Таиланда. Цель этого дня – привлечь внимание к проблемам сохранения слонов и повысить осведомленность об угрозах, с которыми они сталкиваются, такие как браконьерство и утрата среды обитания.

Памятные даты 12 августа

12 августа отмечаются следующие важные события:

В 1099 году крестоносцы победили мусульман при Аскалоне.

В 1658 году в Северной Америке сформировали первый полицейский отряд — Рательвахт.

В 1851 году американец Исаак Меррит Зингер запатентовал швейную машинку с ножным приводом.

В 1865 году британский хирург Джозеф Листер впервые использовал фенол (карболовую кислоту) для дезинфекции инструментов и рук врачей во время операции.

В 1896 году на реке Клондайк нашли золото.

В 1916 году у Бережан начались бои за гору Лысоню между Украинскими сечевыми стрелками и русской армией.

В 1918 году в США был введен запрет на продажу спиртного на железнодорожных вокзалах.

В 1933 году состоялся первый матч футбольной сборной Украины.

В 1947 году первые рейды отделов УПА пробились в Западную Европу.

В 1949 году подписали Женевские конвенции о защите жертв войны.

В 1949 году в Лондоне из-за скворцов, разместившихся на минутной стрелке часов, Биг-Бен начал отбивать время с опозданием на четыре с половиной минуты.

В 1953 году Энн Дэвидсон стала первой женщиной, самостоятельно переплывшей на яхте Атлантический океан.

В 1962 году в космос отправился первый украинский космонавт Павел Попович.

В 1981 году представили персональный компьютер IBM PC.

В 1990 году неподалеку от города Лубны заложили Холм скорби — памятник жертвам Голодомора 1932—1933 годов.

В 1992 году США, Канада и Мексика подписали соглашение о создании Североамериканской зоны свободной торговли (самое большое в мире единое торговое пространство).

В 1999 году в Украине решили закрыть все вытрезвители.

В 2010 году в Луганске зафиксировали самую высокую температуру в истории Украины + 42°C.

Родились 12 августа

12 августа родились такие известные личности: