День кролика та день права знати: що ще святкують 28 вересня

Свята та події 28 вересня

День Конфуція

Вшанування спадщини китайського філософа, який заклав основи етики, моралі та соціальної гармонії. У цей день нагадують про цінності людяності, взаємної поваги та самовдосконалення, які пропагував Конфуцій. Підкреслюється важливість освіти, знань та вміння вчитися у всіх сферах життя.

День міста Краматорськ

Офіційний день, присвячений заснуванню та розвитку одного з великих промислових центрів на сході України. Відзначається історія міста, його досягнення, а також роль у становленні індустрії та економіки регіону. Це також привід для містян згадати культурну та соціальну спадщину Краматорська.

День свободи від голоду

Міжнародна ініціатива, яка закликає до боротьби з голодом і бідністю в усьому світі. Цей день спрямований на підвищення обізнаності про важливість забезпечення доступу до їжі для всіх верств населення. Нагадує про необхідність глобальних зусиль для усунення продовольчої нерівності.

Міжнародний день безпечного аборту

Цей день підкреслює важливість доступу до безпечних медичних послуг у сфері репродуктивного здоров’я. Наголошується на праві жінок на самостійне прийняття рішень щодо свого тіла, включно з доступом до медичних процедур, які повинні бути безпечними та законними.

Міжнародний день права знати

Закликає до прозорості та відкритості з боку урядів і організацій у наданні інформації громадянам. Це важливе нагадування про право кожного мати доступ до публічних даних, які стосуються життя громади, прав людини та загальних суспільних питань.

Всесвітній день боротьби проти сказу

Присвячений підвищенню обізнаності щодо запобігання поширенню сказу та важливості вакцинації. Цей день спрямований на інформування громадськості про небезпеки вірусу, а також заходи безпеки, які допомагають зберегти життя як людей, так і тварин.

Міжнародний день поке

Формальний день, який присвячений популяризації поке — страви гавайської кухні. Поке — це різновид салату з риби, який став популярним у багатьох країнах світу. Привертається увага до традиційної гастрономії та її впливу на сучасні кулінарні тренди.

День міста Хмельницький

Цей день присвячений місту, яке є культурним і адміністративним центром регіону. Відзначається багата історія міста, його роль у розвитку Поділля та сучасні досягнення. День є нагодою для містян відчути гордість за своє місто та його внесок у загальноукраїнську культуру.

Міжнародний день кролика

Цей день привертає увагу до важливості захисту і благополуччя кроликів у світі. Ініціатива закликає до відповідального ставлення до домашніх та диких кроликів, а також підкреслює їхню роль у природному середовищі та як домашніх тварин.

Міжнародний день мережива

Присвячений традиційному ремеслу виготовлення мережива, яке має вікову історію та високу художню цінність. Це нагадування про важливість збереження культурної спадщини через рукоділля, яке досі залишається популярним серед поціновувачів ручної праці та мистецтва.

Міжнародний день загального доступу до інформації

Офіційна дата, що підкреслює важливість загальнодоступності інформації для кожного громадянина. Цей день звертає увагу на право кожного отримувати інформацію, необхідну для прийняття рішень, які впливають на життя громади та суспільства в цілому.

Іменини 28 вересня

Які сьогодні іменини: Валентин, В’ячеслав, Георгій, Іван, Кирило, Макар, Марк, Нестор, Олександр, Остап, Ганна, Марія, Тетяна, Уляна.

Хто з відомих людей народився 28 вересня

1936 рік — український літературознавець, краєзнавець, історик Гаврило Чернихівський;

1941 рік — український художник-пейзажист, портретист Олександр Яловенко;

1965 рік — український судовий експерт, основоположник унікальних методів дослідження в галузях вибухотехніки та пожежотехніки Олександр Матіюк.

Пам’ятні дати 28 вересня